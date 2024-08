Il mondo di BYD è popolato da vari brand più o meno conosciuti alle nostre latitudini. Tra questi c'è Fang Cheng Bao (FCB), marchio dedicati ai modelli che strizzano l'occhio all'offroad. Per ora il tutto si traduce in un solo modello - la Bao 5 - ma preso arriveranno due novità, tra le quali la Fang Cheng Bao Bao 8.

Si tratta di un SUV anticipato mesi fa e che oggi si svela tramite nuove foto ufficiali provenienti dalla Cina, assieme alle prime specifiche tecniche, pubblicate - come sempre accade per tutti i modelli delle Case orientali - sul sito del ministero cinese dell'industria.

Tanta potenza

Prima di tutto i dati tecnici. La Bao 8 è basata sulla piattaforma DMO (Dual Mode Off-road) di BYD, utilizzata anche dal pick-up Shark. Il powertrain quindi non è elettrico ma plug-in, composto da un 2.0 benzina 272 CV e due elettrici (uno per asse) rispettivamente da 200 kW (272 CV) e 300 kW (400 CV), alimentati da una batteria LFP blade da 36,864 kWh, per 100 km di autonomia in modalità elettrica (calcolati secondo il ciclo di omologazione cinese). Non conosciamo la potenza combinata - la somma dei valori dei singoli motori non è matematica - ma conosciamo le prestazioni: 0-100 in 4,8" e 180 km/h di velocità massima.

BYD

Grande e grosso

Le dimensioni della Bao 8 sono importanti: 5,19 metri di lunghezza, 1,99 di larghezza, e 1,87 di altezza e passo di 2,92. Gli angoli di attacco e uscita sono degni di un vero fuoristrada: 30 e 29 gradi. Gli interni offrono due configurazioni: con sei o sette posti. La Bao 8 accelera da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi e ha una velocità massima di 180 km/h.

BYD

Il design segue quello della Bao 5, con grande paraurti anteriore, fari quadrati e griglia trapezoidale. Sul tetto è appollaiato un sensore LiDAR, le maniglie sono incassate nelle portiere e l'aspetto generale è decisamente massiccio. Come molti fuoristrada duri e puri il portellone è incernierato lateralmente - scomodo nei parcheggi - con appena la ruota di scorta.

La Bao 8 dovrebbe debuttare in Cina nel corso delle prossime settimane, a prezzi ancora da dichiarare. Il suo arrivo in Europa potrebbe avvenire nel corso del 2025, quando BYD intende lanciare diversi modelli sia elettrici sia plug-in.