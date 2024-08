La BYD Seal è sbarcata in Europa nel 2023, presentandosi da subito come una diretta concorrente della Tesla Model 3. A poco più di un anno dal suo esordio sul Vecchio Continente, la Casa cinese presenta già un primo restyling che, per il momento, sarà venduto esclusivamente in Cina.

L'aggiornamento introduce varie novità a livello estetico e nella dotazione, ma gli aspetti più importanti riguardano l'adozione di un'architettura da 800 V per le batterie e un forte taglio ai prezzi di listino.

Si ricarica in meno di mezz'ora

Il passaggio da un'architettura da 400 V a 800 V ha migliorato la velocità di ricarica massima rispetto ai 150 kW attuali, riducendo il tempo necessario per passare dal 10 all'80% di carica da 37 a 25 minuti.

In Cina, BYD vende la Seal con due diverse batterie: una da 61,44 kWh, che garantisce un'autonomia di 510 km secondo il ciclo di omologazione cinese CLTC (di manica più larga rispetto al nostro WLTP) , e una da 80,64 kWh, che promette una percorrenza di 650 km.

EV AutoHome BYD Seal restyling (2025)

La nuova BYD Seal sarà disponibile in Cina in una versione a motore singolo, con un'unità elettrica montata sull'asse posteriore da 230 CV o 313 CV e in una versione a doppio motore, con trazione integrale e una potenza complessiva di 530 CV. La versione più potente è in grado di raggiungere una velocità massima di 240 km/h, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi.

I nuovi interni e i prezzi per la Cina

A livello estetico, le modifiche alla berlina media BYD sono minime e quasi impercettibili, con l'introduzione di una nuova colorazione Sky Purple, un logo BYD luminoso e nuovi cerchi in lega.

EV AutoHome L'infotainment della BYD Seal 2025

Gli interni, invece, sono stati completamente rinnovati: la plancia, il volante, la console centrale, i pannelli delle portiere e il sistema multimediale sono tutti nuovi.

In attesa di sapere quando sarà disponibile anche in Italia (dove attualmente si trovano le versioni con motore singolo da 313 CV e doppio motore da 530), la BYD Seal 2025 è già in vendita sul mercato cinese in quattro varianti, con un prezzo di listino inferiore di circa 7.000 euro rispetto al modello uscente: