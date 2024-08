Tra pochi giorni, la gamma di BYD potrà contare su un nuovo modello. Il 30 agosto al Chengdu Auto Show verrà presentato il primo monovolume ibrido plug-in del brand cinese, che potrebbe chiamarsi Tang Max o Zhou.

L'annuncio della presentazione è stato dato da Lu Tian, GM della divisione vendite Dynasty di BYD, in un messaggio su Weibo. Insieme al messaggio, sono state pubblicate alcune foto teaser che danno un'idea sulle forme del modello.

Tanti spigoli e tanto lusso

La BYD è ancora pesantemente camuffata con un wrapping bianco e azzurro, ma le dimensioni appaiono già piuttosto importanti. Con ogni probabilità, la monovolume supererà i 5 metri di lunghezza, con un passo che sarà di almeno 3 metri.

BYD Zhou, il teaser

La zona anteriore sembra dotata di una grande calandra e di fari sottili, mentre nel posteriore, dalle camuffature sbucano dei fanali orizzontali dal look particolarmente spigoloso.

In alcuni avvistamenti da parte dei media cinesi, la Tang Max (o Zhou) è stata ripresa con una configurazione a 7 posti disposti in tre file 2+2+3. La monovolume dispone anche di tre schermi con quadro strumenti digitale, display dell'infotainment e un monitor per il passeggero anteriore. Nella fila posteriore, invece, i sedili sono reclinabili elettricamente e ci sono anche dei tavoli integrati nei sedili anteriori.

Un'ibrida plug-in così non si è mai vista

Secondo le prime informazioni, la BYD dovrebbe adottare un powertrain ibrido plug-in basato su un 1.5 turbo a benzina. Tale propulsore avrebbe una potenza massima di 156 CV e lavorerebbe in combinazione con un motore elettrico da 272 CV.

L'autonomia in elettrico dovrebbe toccare i 200 km nel ciclo cinese CLTC. Se questo valore venisse confermato nel ciclo WLTP o nell'utilizzo reale, potremmo essere di fronte a un'ibrida plug-in da record.

Non è chiaro, comunque, se la monovolume arriverà anche in Europa. Intanto, in Cina potrebbe essere venduta all'equivalente di circa 32.000 euro, con le versioni più accessoriate posizionate intorno ai 44.000 euro.