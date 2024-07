BMW, MINI, Volkswagen, Audi e Skoda saranno al Salone di Parigi 2024. L'evento, che si terrà dal 14 al 20 ottobre, già vedeva confermata la partecipazione di tre marchi del Gruppo Renault (Renault, Dacia e Alpine) e di tre marchi francesi di Stellantis (Citroen, DS e Peugeot), adesso, grazie alla conferma delle case tedesche, l'elenco si allunga.

Tra le case confermate al momento ci sono anche il marchio sudcoreano Kia e quello cinese Seres.

Un ritorno promettente

Negli ultimi anni anche il Salone di Parigi, come altri eventi simili, ha particolarmente sofferto. Nel 2020 non si è tenuto a causa della pandemia da Covid e poi, quando è tornato nel 2022 (il Salone di Parigi si tiene storicamente ogni due anni alternandosi con il principale salone automobilistico tedesco, l'IAA, organizzato dalla VDA), si è svolto in formato ridotto, con la presenza di sole case auto francesi e BYD.

L'edizione 2024 quindi si preannuncia interessante e offre un segnale di speranza per gli eventi europei (ricordiamo che l'importante Salone di Ginevra è stato cancellato). Il prossimo IAA si terrà invece a Monaco di Baviera nel 2025.

Chi ci sarà e chi no

Volkswagen sarà presente al Salone di Parigi con la sua divisione veicoli commerciali leggeri e presenterà il SUV a sette posti Tayron e il concept ID GTI. Audi svelerà la Q6 e-tron e la futura A6 e-tron (forse anche il restyling della e-tron GT).

Tra i marchi che hanno comunicato ad Automotive News Europe che non parteciperanno al Salone di Parigi ci sono Mercedes, i marchi del gruppo Volkswagen Cupra e Seat, Ford, Hyundai, Jeep, Mitsubishi, Nissan, Suzuki e i marchi Geely (Volvo, Polestar e Zeekr).

Toyota e i marchi non francesi di Stellantis (Alfa Romeo, Fiat e Lancia) sono tra gli "indecisi". Per ora assenti i cinesi MG, BYD, Chery e Great Wall.