Debutta la nuova Audi A6 e-tron, ammiraglia elettrica di Ingolstadt disponibile con carrozzeria 3 volumi (Sportback) e station wagon (Avant). Un modello atteso a lungo che continua la nuova filosofia di naming della Casa dei quattro anelli: numeri pari per le elettriche, dispari per i modelli con motori a combustione.

La nuova Audi A6 sarà quindi solo ed esclusivamente a batterie, lasciando alla nuova A7 - in arrivo nel corso del 2025 - il compito di muoversi con unità termiche ed elettrificate. Conosciamo ora nel dettaglio le nuove Audi A6 e-tron Sportback e Avant, in arrivo a settembre con prezzi ancora da comunicare.

Audi A6 e-tron, gli esterni

L'Audi la A6 e-tron ha un ruolo molto importante in termini di design: berlina e station dettano infatti i parametri di riferimento per il futuro dell'intera gamma. Le linee sono rimaste fedeli a quelle della A6 e-tron concept del 2021, sia all'anteriore che al posteriore, come possiamo vedere mettendo le foto una accanto all'altra.

Audi A6 e-tron Concept (2021) Audi Audi A6 Sportback e-tron (2024)

Audi A6 Avant e-tron Concept (2022) Audi Audi A6 Avant e-tron (2024)

Degno di nota il cx (coefficiente di resistenza aerodinamica): lo 0,21 della Avant è infatti il valore migliore della categoria. I cerchi ottimizzati per l'aerodinamica sono disponibili da 19 (di serie) a 20 (di serie sui modelli S6 e-tron) e fino a 21 pollici.

Le maniglie a filo con le portiere con impugnatura nella parte inferiore sono già comparse sulla nuova A5 e hanno creato qualche discussione tra gli appassionati, tra chi ne loda la riuscita dal punto di vista del design e chi invece non le trova così comode. Sono molto pratiche i bocchettoni di ricarica su entrambi i lati. Sono poi disponibili come optional gli specchietti retrovisori esterni digitali che - a differenza della e-tron - possono essere ripiegati e sono collegati a schermi posizionati più in alto nell'abitacolo.

I fari posteriori della Audi A6 Avant e-tron (2024) Le luci diurne a LED della Audi A6 Sportback e-tron (2024)

Come da tradizione Audi il sistema di illuminazione è un elemento molto importante e per la prima volta sono disponibili (a pagamento) i quattro anelli illuminati nella parte posteriore. Non mancano poi proiettori a matrice di LED e gruppi ottici posteriori con tecnologia OLED di seconda generazione, per creare differenti firme luminose, anche mentre ci si muove.

Audi A6 Sportback e-tron (2024), il fanale posteriore

A tal proposito Audi sottolinea come la striscia luminosa posteriore stia diventando sempre più simile a un display vero e proprio, grazie ai 45 segmenti per pannello. Il suo compito è infatti quello di consentire la comunicazione tra le auto avvertendo, ad esempio, la presenza di pericoli. Al momento sono disponibili otto diverse firme luminose nella parte anteriore e posteriore.

Audi A6 e-tron, le dimensioni

Le Audi A6 e-tron Sportback e Avant sono lunghe 4,93 metri, praticamente come l'attuale A6 a con motori a combustione (destinata a A7 l'anno prossimo). La larghezza è di 1,92 metri, il passo di 2,94 m. La Avant è più alta di 40 millimetri rispetto alla Sportback.

La capacità del bagagliaio va da 502 a 1.422 litri. C'è anche un bagagliaio da 27 litri, che probabilmente è destinato principalmente al cavo di ricarica. Una particolarità: può essere aperto con un gesto di scorrimento sulla lamiera.

Lunghezza Larghezza Passo Altezza Audi A6 e-tron Avant 4,93 metri 1,92 metri 2,94 metri 1,52 metri Audi A6 e-tron Sportback 4,93 metri 1,92 metri 2,94 metri 1,56 metri

Audi A6 e-tron, gli interni

A bordo della nuova Audi A6 e-tron si trovano il nuovo display panoramico inclinato del Virtual Cockpit da 11,9 pollici e lo schermo dell'infotainment da 14,5 pollici. C'è anche un nuovo display da 10,9 pollici per il passeggero anteriore e un head-up display con realtà aumentata, più grande del 30% rispetto a quello della Q4 e-tron. Ad animare il tutto ci pensa il sistema operativo Android Automotive OS.

Audi Audi A6 Sportback e-tron (2024), gli interni

C'è anche una nuova "luce di interazione" intorno al cruscotto, nella parte anteriore verso il parabrezza, che mostra, tra le altre cose, lo stato di carica delle batterie. Il controllo vocale è stato notevolmente migliorato e può utilizzare anche ChatGPT.

Completano l'esperienza a bordo il nuovo tetto panoramico in vetro con possibilità di variare il grado di trasparenza e il l'impianto audio Bang Olufsen con altoparlanti sui poggiatesta, che consentono un suono avvolgente personalizzato.

Il tetto panoramico della nuova Audi A6 Sportback e-tron (2024)

Audi A6 e-tron, motori, batterie e autonomia

Guardando ai motori dell'Audi A6 e-tron le versioni performance hanno un motore sincrono a magneti permanenti da 270 kW (367 CV) sull'asse posteriore, per passare da 0 a 100 km/h in 5,4" e toccare i 210 km/h.

Il modello di punta della gamma della A6 e-tron è la S6 e-tron con un motore asincrono aggiuntivo all'anteriore, per un totale di 370 kW (503 CV) e 0-100 risolto in appena 3,9", mentre la velocità massima è di 240 km/h.

Entrambe le versioni montano una batteria agli ioni di litio con una capacità netta di 94,9 kWh. L'autonomia dichiarata dell'Audi A6 e-tron Sportback supera i 750 chilometri e quella della Avant 720 km. La S6, invece, dovrebbe raggiungere i 670 chilometri. La ricarica accetta una potenza massima di 270 kW, con tempo dichiarato per passare dal 10% all'80% della capacità in 21 minuti, ottenendo 310 chilometri di autonomia in dieci minuti.

Una versione entry-level con trazione posteriore e una batteria più piccola da 83 kWh e una versione A6 e-tron con trazione integrale arriveranno in seguito nel corso del 2025. È già stata annunciata anche una RS 6 e-tron.

Audi A6 e-tron, i prezzi e gli allestimenti

Le nuove Audi A6 e-tron Sportback e Avant saranno ordinabili da settembre con consegne previste a dicembre 2024. La Casa non ha ancora comunicato i prezzi.