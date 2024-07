Apre oggi la prevendita delle nuove Audi A5 berlina e Avant, eredi delle A4 pronta a diventare 100% elettrica nei prossimi anni. Una trasformazione di nome e di fatto: cambiano le linee e soprattutto gli interni, con nuova piattaforma e motori (quasi) tutti elettrificati.

Ora conosciamo anche i prezzi della nuova Audi A5: si parte da 50.150 euro per la A5 berlina mentre la A5 Avant attacca a 52.550. Per quanto riguarda le versioni sportive S5 ed S5 Avant si parte invece rispettivamente da 83.200 e 85.600 euro.

Audi A5 2024, gli allestimenti

La nuova Audi A5 2024 è disponibile in 3 allestimenti:

Audi A5 Business, che di serie offre cerchi in lega da 17", strumentazione digitale da 11,9", monitor centrale da 14,5", climatizzatore tri-zona, sedili anteriori riscaldabili, cruise control adattivo, telecamera posteriore, Park assist Plus, luci full LED.

L'Audi A5 Business Advanced (da 52.550 per la berlina, 54.950 per la Avant) aggiunge estetica dedicata e cerchi in lega da 18".

Si sale poi alla Audi A5 S line edition (54.950 o 57.350 euro) con cerchi in lega da 19", assetto sportivo, proiettori a matrice di LED, lane departure warning, display lato passeggero da 10,9", telecamera a 360° e pacchetto Tech Plus con vari sistemi di assistenza alla guida.

Audi A5 2024 Audi A5 2024, gli interni

Infine c'è l'Audi S5, la versione più sportiva della nuova Audi A5, disponibile unicamente con il 3.0 V6 da 367 CV e in due allestimenti, base e sport attitude.

Il primo prevede carrozzeria con elementi in alluminio non verniciato, cerchi in lega da 20" con design specifico, portellone posteriore ad apertura elettrica, luci full LED, cruise control adattivo e sedili anteriori riscaldabili.

Il secondo allestimento per berlina e station sportive di Audi aggiunge inserti neri nella carrozzeria, cerchi da 20", assetto sportivo S con ammortizzatori regolabili, display lato passeggero, proiettori a matrice di LED e vari sistemi di assistenza alla guida.

Audi S5 berlina 2024 Audi S5 Avant 2024

Audi A5 2024, i prezzi

Berlina

Versione Business Business Advanced S line edition Audi A5 TFSI 150 CV 50.150 euro 52.550 euro 54.950 euro Audi A5 TFSI 204 CV 56.850 euro 59.250 euro 61.650 euro Audi A5 TFSI 204 CV quattro 59.450 euro 61.850 euro 64.250 euro Audi A5 TDI 150 CV 56.850 euro 59.250 euro 61.650 euro Audi A5 TDI 150 CV quattro 59.450 euro 61.850 euro 64.250 euro

Avant

Versione Business Business Advanced S line edition Audi A5 Avant TFSI 150 CV 52.550 euro 54.950 euro 57.350 euro Audi A5 Avant TFSI 204 CV 59.250 euro 61.650 euro 64.050 euro Audi A5 Avant TFSI 204 CV quattro 61.650 euro 64.250 euro 66.650 euro Audi A5 Avant TDI 150 CV 59.250 euro 61.650 euro 64.050 euro Audi A5 Avant TDI 150 CV quattro 61.650 euro 64.250 euro 66.650 euro

Audi S5 2024, i prezzi

Berlina

Allestimento Audi S5 2024 83.200 euro Audi S5 2024 sport attitude 93.200 euro

Avant