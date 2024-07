L'Audi A4 Avant è sempre stata una delle auto predilette per le flotte aziendali, ovvero uno di quei modelli scelti dai fleet manager per permettere ai propri collaboratori di macinare km di strada per lavoro, in scioltezza e comodità.

Chi cerca queste caratteristiche in un'auto, solitamente cerca anche di abbattere il più possibile il prezzo di acquisto, la rata e il TCO (Total Cost of Ownership, ovvero il costo totale di acquisto e mantenimento), optando per allestimenti base dal punto di vista estetico ma ben allestiti dal punto di vista elettronico e pratico.

Scopriamo dunque, grazie all'ausilio del configuratore tedesco, come è fatta la nuova Audi A5 Avant in versione "aziendale", erede di una delle familiari più scelte dai e per i lavoratori europei.

Una configurazione che bada al sodo

Partendo dagli esterni, la nuova Audi A5 Avant in versione base è disponibile con due soli colori gratuiti sul mercato tedesco, ovvero il "Bianco Arkona" (nelle nostre foto) e il "Grigio Magnetico".

Il colore metallizzato è il primo optional che si può aggiungere e costa, sempre in Germania (dato che i prezzi italiani non sono ancora stati comunicati) ben 930 euro in più. Al top della tavolozza di colori, infine, si posiziona il "blu Ascari", un perlato disponibile a 1.400 euro.

Continuando con l'estetica, sia la versione base della station wagon che la versione di accesso della berlina vengono proposte di serie con cerchi in lega da 17 pollici con pneumatici 225/55 R17.

Audi Audi A5 Avant (2024) modello base

A essere incluse sono ovviamente, poi, le barre sul tetto, così come le luci posteriori a LED e i fari full LED anteriori non con tecnologia a Matrice, funzione che però, secondo il listino di 150 pagine divulgato sul mercato di origine, può essere attivata online "su richiesta".

Spazio alla praticità

Passando agli interni, ordinando una A5 Avant in allestimento base, di serie viene fornita con sedili con rivestimento in tessuto a regolazione manuale. Per averli elettrici, infatti, bisogna aggiungere al prezzo di listino circa 765 euro, un valore che sale a 2.685 euro se si vuole optare per i rivestimenti in pelle.

Audi Audi A5 Avant (2024) modello base, gli interni

E parlando proprio di pelle, il volante a due razze con tasti multifunzione e palette per il cambio S-Tronic a 7 rapporti è di serie su ogni A5 (almeno per il mercato tedesco) così come il climatizzatore automatico monozona, i sedili anteriori riscaldati, il portellone posteriore ad azionamento elettrico e il sistema di ausilio al parcheggio posteriore.

Infine, guardando sempre del mercato tedesco, di serie la A5 Avant viene fornita anche con il sistema di infotainment composto dal display da 11,9 pollici per il computer di bordo e dal display touchscreen da 14,5 pollici con navigazione di serie per il sistema centrale. Audi non ha ancora rivelato il prezzo del display opzionale per il passeggero.

Per saperne di più su prezzi e disponibilità per il mercato italiano bisognerà attendere ancora alcune settimane, ricordando che come di consueto saranno previste anche offerte finanziarie dedicate a questo genere di clientela.