Non chiamatela più A4. La berlina e la station wagon di segmento D di Audi si trasformano in A5, rinnovandosi in modo totale sia nelle forme che nelle motorizzazioni.

A cambiare sono anche gli interni, equipaggiati con le tecnologie più recenti della Casa di Ingolstadt, oltre a presentare sempre il solito lusso in termini di rivestimenti. Analizziamoli nel dettaglio.

Audi A5, la plancia

Il design degli interni dell'Audi A5 2024 è sempre spigoloso, come del resto “impone” la tradizione delle generazioni più recenti di Audi. La strumentazione di bordo, però, è profondamente diversa rispetto all’A4 che viene sostituita.

Infatti, sull’A5 trovano spazio un nuovo quadro strumenti da 11,9” affiancato al display OLED curvo dell’infotainment da 14,5”, il quale è rivolto verso il guidatore. In più, come optional, si può avere anche il monitor da 10,9” posizionato sul lato del passeggero. Questo schermo è visibile in marcia esclusivamente al passeggero stesso per evitare distrazioni da parte del guidatore.

Rivista anche la zona del tunnel centrale, con nuovi comandi per azionare le varie funzioni della vettura, oltre al comando d’avviamento del motore.

La dotazione include per la prima volta la regolazione elettrica del volante, un ampio tetto in vetro con oscuramento elettrico e un impianto audio Bang&Olufsen 3D con altoparlanti integrati nei poggiatesta anteriori. Infine, l’head-up display ha uno schermo più grande dell’85% di quello montato sul modello precedente.

Audi A5, finiture e materiali

I rivestimenti sono di alta qualità con pelle (disponibile in varie colorazioni) e modanature in piano black che ricoprono buona parte della plancia. Stesso discorso per i pannelli delle portiere della media Audi, i quali sono impreziositi anche da alcuni elementi in alluminio spazzolato. C’è tanta cura anche nelle zone meno visibili dell’abitacolo, mentre lo stile dei sedili cambia a seconda della versione scelta.

Audi A5, i sedili e la plancia

Se si opta per la S5, infatti, ci sono i sedili sportivi con fianchetti più pronunciati.

Audi A5, lo spazio

Per quanto riguarda l’abitabilità, le nuove forme non hanno minimamente compromesso il comfort di bordo. Anzi, il passo più lungo di 80 mm ha portato un vantaggio importante per le gambe dei passeggeri posteriori, mentre lo spazio per la testa è aumentato.

Nella media del segmento la capacità del bagagliaio, che va da un minimo di 476 litri a 1.424 litri nel caso dell’A5 Avant. Sulla berlina, invece, si passa da 445 litri a 1.299 litri. L’unico vero neo è l’assenza del doppio fondo, dato che nella parte posteriore si trova la batteria da 48 Volt delle motorizzazioni mild hybrid MHEV Plus.