Agli appassionati del genere dispiacerà, ma ormai è un dato di fatto: Audi non ha più un modello cabrio nella propria gamma. Dopo TT Roadster ed R8 infatti ora anche per la A5 Cabrio è arrivata la pensione. Assieme a lei scompare anche la variante Coupé. La conferma è arrivata ai nostri colleghi di Motor1 Germania direttamente da Audi.

Ormai non c'è spazio per auto a due porte che non puntino - anche - sulla praticità. Ed è un peccato.

Fine di un'era

L'ultima Audi A5 Coupé (prodotta a Ingolstadt) è stata presentata nel giugno 2016, mentre la A5 Cabriolet (prodotta a Neckarsulm) ha debuttato a novembre dello stesso anno, con aggiornamenti di metà carriera arrivati nel corso del 2019. Per poi segnare di fatto la fine della carriera. E la Sportback? Anche per lei è arrivata la fine.

La gamma della nuova Audi A5 si modifica radicalmente, anche se è tutto un gioco di numeri. Sappiamo infatti come in quel di Ingolstadt abbiano deciso di utilizzare i numeri dispari per i modelli termici e quelli pari per le elettriche. La A5 2024 quindi prende di fatto il posto della A4, destinata a diventare una media - berlina e station - a batterie.

Fascino immutato

Ma quanto piacevano le Audi A5 Coupé e Cabrio? Pur rappresentando una nicchia di mercato avevano ancora un discreto successo, con 5.882 immatricolazioni in Germania nel primo semestre del 2024, di cui 2.209 con tetto apribile in tela. Non male per una cabrio lunga 4,71 metri e prezzo di partenza sopra quota 50.000 euro.

La domanda che molti si pongono ora è: vedremo mai un'altra Audi cabriolet? Magari una A4 o una TT Roadster elettrica? Se la giocherebbero con la MG Cyberster, per un'affascinante sfida con il vento tra i capelli.

C'è da dire come ormai le cabriolet rappresentino una razza in via d'estinzione e anche BMW (con Z4 e Serie 4) e Mercedes (con SL e CLE) stanno riducendo le loro gamme di scoperte.