La gamma dell'Audi Q4 e-tron si arricchisce di una nuova versione d'accesso: si tratta della 35 e-tron con singolo motore da 170 CV, trazione posteriore e batteria da 52 kWh netti (55 kWh lordi).

L'autonomia stimata dalla Casa nel ciclo WLTP è di 355 km e i prezzi in Italia, per l'allestimento base, partono da 51.100 euro con carrozzeria standard e da 53.100 euro con carrozzeria Sportback.

Un motore solo

La nuova versione 35 e-tron dell'Audi Q4 e-tron, come detto, si posiziona alla base della gamma del SUV tedesco ed è composta da un solo motore elettrico posizionato sull'asse posteriore da 125 kW, ovvero circa 170 CV di potenza, per accelerazione da 0 a 100 km/h in 9" e velocità massima di 160 km/h.

Come detto, la batteria è la più piccola disponibile al momento per il modello, da 52 kWh netti e utilizzata da altri modelli del Gruppo Volkswagen e abbinata a un caricatore di bordo da 11 kW per quanto riguarda la corrente alternata, con la ricarica in corrente continua invece che può arrivare fino a 145 kW.

Audi Q4 35 e-tron (2024), il posteriore

Ora sono più sicure e arrivano anche le app

Insieme all'introduzione del nuovo motore da 170 CV, su tutte le Q4 e-tron arrivano anche alcune novità tecnologiche. La prima è il nuovo App Store integrato nel sistema di infotainment MMI Plus, un'introduzione già anticipata dalla Casa negli ultimi mesi.

Per scendere più nei dettagli, si tratta di uno store digitale che consente di installare software di terze parti, come Spotify o Audible, direttamente tramite il touchscreen, utilizzandoli proprio come si fa con lo smartphone.

Audi Audi Q4 35 e-tron (2024), il nuovo App Store

Insieme arrivano a listino anche due nuovi importanti pacchetti. Il primo è il Pacchetto Assistenza Pro, che, disponibile a 3.150 euro, include il cruise control adattivo con Emergency Assist, l'Assistente al parcheggio plus con sistema di ausilio al parcheggio e visualizzazione perimetrale, le telecamere a 360 gradi, l'Assistente al cambio di corsia con avviso di uscita e sistema di assistenza al traffico trasversale posteriore, l'Audi pre sense basic e l'Audi pre sense rear.

Il secondo è il Pacchetto sicurezza plus, che a 820 euro include "solo" l'Assistente al cambio di corsia con avviso di uscita e sistema di assistenza al traffico trasversale posteriore, l'Audi pre sense basic e l'Audi pre sense rear.

Prezzi e disponibilità

Le Audi Q4 e-tron e Q4 e-tron Sportback con tutte le novità appena citate e il nuovo motore da 170 CV sono già ordinabili in Italia, con prezzi a partire da 51.100 euro per il modello con carrozzeria standard e 53.100 euro per il modello con carrozzeria coupé Sportback.