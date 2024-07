L’infinito “derby” tedesco si rinnova. L'Audi A5, erede diretta dell’A4, sfida la BMW Serie 3, rinnovata di recente. Trasformata nelle linee ma non nella filosofia complessiva, la berlina di Ingolstadt vanta anche una tecnologia di bordo completamente diversa e prova a mettere in difficoltà la tre volumi bavarese.

Eccole a confronto in ogni dettaglio.

Esterni

Più lunga di 67 mm rispetto alla generazione precedente, l’Audi A5 2024 misura 4,82 m da paraurti a paraurti, mentre il passo è di 2,89 metri (+80 mm). A far sembrare la berlina tedesca ancora più grande e imponente sono le linee, col frontale che appare ancora più largo grazie alla nuova calandra singleframe e ai larghi inserti grigi sotto ai fari.

Audi A5 BMW Serie 3

Gli stessi gruppi ottici si allungano nella fiancata, mentre nel posteriore la barra LED aumenta il senso di larghezza. Rinnovata la gamma di cerchi in lega (da 17” a 20”, mentre ora gli scarichi sono veri (e sono quattro sulla S5).

Gli spigoli dominano anche le linee della BMW Serie 3 (lunga 4,71 m), che è dotata di un frontale ben riconoscibile con la calandra a doppio rene allineata ai sottili fari LED. La grande mascherina inferiore si raccorda alle feritoie in corrispondenza delle ruote, mentre le fiancate hanno linee piuttosto pulite.

Classica l’impostazione della zona posteriore, coi fari a sviluppo orizzontale e il diffusore in nero lucido. Decisamente più d’impatto il look delle M3, con la calandra verticale e i minacciosi quattro terminali di scarico.

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Passo Audi A5 4,82 metri 1,86 metri 1,44 metri 2,89 metri BMW Serie 3 4,71 metri 1,83 metri 1,44 metri 2,85 metri

Interni

Sulla nuova Audi A5 debuttano un quadro strumenti digitale da 11,9” e un display centrale dell’infotainment da 14,5” che integra le funzionalità di ChatGPT. Una novità assoluta per questo modello è l’introduzione dello schermo da 10,9” per il passeggero anteriore, come già visto sulla Q6 e-tron.

La plancia è caratterizzata sempre da un’elevata qualità, con finiture in pelle e piano black, oltre alle modanature in alluminio spazzolato. Tra le chicche presenti nella dotazione, troviamo anche la regolazione elettrica del volante, il tetto in vetro con oscuramento elettrico e un sistema audio Bang & Olufsen 3D con gli altoparlanti integrati nei poggiatesta anteriori.

Audi A5 2024, gli interni

Per quanto riguarda la BMW Serie 3, la berlina bavarese dispone di un quadro strumenti da 12,3” e di uno schermo dell’infotainment da 14,9”, entrambi integrati in un unico pannello curvo orientato verso il conducente. Il cambio è gestito tramite un "grilletto" anziché la tradizionale leva, mentre l'ampia selezione di rivestimenti e materiali è particolarmente ricca, soprattutto se si esplora il catalogo delle personalizzazioni BMW Individual.

Nonostante le differenze nelle dimensioni esterne, il bagagliaio delle due berline è simile, con una capacità minima di 480 litri (375 litri nelle versioni ibride plug-in della Serie 3). Nel caso dell’Audi, invece, la volumetria minima è di 445 litri, mentre abbattendo i sedili si raggiungono i 1.299 litri.

BMW Serie 3 2024, gli interni

Modello Strumentazione digitale Monitor centrale Bagagliaio (min) Audi A5 11,9" 14,5" 445/1.299 litri BMW Serie 3 12,3" 14,9" 480/n.d. litri

Motori

L’Audi A5 2024 può contare su una gamma di motorizzazioni mild hybrid a benzina e diesel. Tutti i powertrain sono dotati del sistema MHEV Plus, molto simile a un full hybrid. In particolare, troviamo il 2.0 TFSI da 150 e 204 CV e il 2.0 TDI da 204 CV, mentre il top di gamma al momento è rappresentato dalla S5 col 3.0 V6 TFSI da 367 CV e la trazione integrale quattro.

Più avanti arriveranno anche le ibride plug-in basate sul 2.0 turbo benzina da 299 CV e 367 CV e un’autonomia in elettrico di oltre 100 km. Tutte le varianti utilizzano il cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti.

Audi A5 BMW Serie 3

La berlina tedesca offre una gamma di motorizzazioni che varia dalle versioni a benzina con potenze di 156, 184 e 245 CV, fino alle più performanti M3 con il motore sei cilindri in linea da 3 litri che eroga 480 CV, la M3 Competition con 510 CV e la M3 CS con 550 CV. Sono disponibili anche motori diesel mild hybrid, con un 2 litri da 150 e 190 CV, e un sei cilindri da 3 litri con potenze di 286 e 340 CV.

Nella gamma sono presenti anche la M340i xDrive mild hybrid a benzina da 374 CV e le ibride plug-in a benzina con potenze di 204 e 292 CV, entrambe equipaggiate con il motore turbo 2.0 a quattro cilindri delle versioni non elettrificate.

Modello Benzina Benzina MHEV Diesel MHEV Plug-in Audi A5 2.0 150 CV 2.0 204 CV MHEV 3.0 V6 367 CV MHEV 2.0 204 CV MHEV n.d. BMW Serie 3 2.0 156 CV 2.0 184 CV 2.0 245 CV 3.0 480 CV 3.0 510 CV 3.0 550 CV 3.0 374 CV MHEV 2.0 150 CV MHEV 2.0 190 CV MHEV 3.0 286 CV MHEV 3.0 340 CV MHEV 2.0 204 CV 2.0 292 CV

Prezzi

Il listino della Serie 3 passa dai 46.900 euro della 318i a benzina da 156 CV fino ai 165.000 euro della M3 CS. Nella 318i sono di serie i fari LED, i cerchi in lega da 17”, quadro strumenti digitale e infotainment e i sensori anteriori e posteriori.

I prezzi per l'Italia dell'Audi non sono ancora stati comunicati. Sappiamo comunque che in Germania la 2.0 da 150 CV partirà da 45.200 euro.