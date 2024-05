L'attuale generazione della BMW Serie 3, nome di progetto G20 per la berlina e G21 per la Touring, ha debuttato per la prima volta nel 2019. Nel 2022, poi, è stata aggiornata per il primo lifting della sua carriera, che ha introdotto un nuovo design per gli esterni e per gli interni e tanta tecnologia in più.

In occasione del debutto del restyling delle sportivissime M3 e M3 Touring - anche in variante Competition - la berlina di Monaco si rinnova leggermente di nuovo, con un cospicuo model year che introduce interni aggiornati nella tecnologia e nei materiali, un assetto rivisto e più autonomia elettrica per le versione ibride plug-in. Scopriamola.

BMW Serie 3 2024, gli esterni

Partendo come sempre dagli esterni, in occasione di questo model year l'estetica della BMW Serie 3 si aggiorna solo in alcuni piccoli dettagli. Prima di tutto fanno il loro ingresso a listino due nuove tinte per la carrozzeria: Arctic Race Blue metallizzato e Fire Red metallizzato (che potete vedere qui sotto e in copertina).

Ma non solo. Insieme infatti diventano disponibili a partire dal mese di luglio 2024 anche nuovi cerchi in lega da 19 pollici dedicati alle versioni dotate di pacchetto MSport o MSport Pro.

BMW Serie 3 Touring (2024)

BMW Serie 3 2024, gli interni

Passando agli interni, in abitacolo si concentrano le principali novità di questo nuovo model year della BMW Serie 3. Sulla plancia, per esempio, trova posto ora un nuovo volante sportivo in pelle appiattito nella parte bassa. Contemporaneamente l'illuminazione ambientale multicolore viene ora estesa alle bocchette dell'aria e ad altre superfici interne precedentemente spente.

BMW Serie 3 2024, la nuova illuminazione ambientale

A livello tecnologico, invece, debuttano nel listino nuovi sistemi di assistenza alla guida aggiornati nel funzionamento, come il Forward Collision Alert, lo Speed Assist e i sensori di parcheggio con parcheggio automatico, quest'ultimi abbinati a una nuova retrocamera con assistente alla retromarcia automatico.

Parlando di infotainment, invece, fa il suo ingresso in abitacolo il nuovo iDrive 8.5, che include ancora più funzioni comandabili attraverso lo schermo touch e una nuova schermata iniziale con widget disposti verticalmente su un unico livello e con sottomenu accessibili direttamente anche tramite una barra touch posizionata sotto allo schermo (qualcosa che richiama i tastierini numerici touch delle BMW del passato).

BMW Serie 3 (2024), gli interni

BMW Serie 3 2024, la meccanica

In termini di motorizzazioni, le versioni mild hybrid con motore elettrico da 48 volt integrato nel cambio automatico e in grado di generare 8 kW/11 CV aggiuntivi rimangono invariate.

Ad aggiornarsi (molto) sono invece i powertrain ibridi plug-in, ora caratterizzati da un'efficienza ottimizzata e da un'autonomia elettrica notevolmente aumentata grazie all'adozione di una nuova batteria da 19,5 kWh di capacità (oltre 7 kWh in più di prima), che sulla carta consente sia alla berlina che alla Touring - anche con trazione integrale xDrive - di percorrere almeno 101 km a zero emissioni secondo il ciclo WLTP.

BMW Serie 3 Touring (2024), la presa di ricarica

Ma non solo. Continuando a parlare delle versioni ricaricabili della berlina tedesca, con il model year 2024 debutta anche un nuovo caricatore di bordo trifase da 11 kW, che permette di ricaricare l'accumulatore aggiornato da zero al 100% in appena 2:15 ore.

Infine, parlando di telaio, in occasione di questo lieve aggiornamento su tutte le versioni debuttano delle sospensioni posteriori riviste e più rigide, pensate per migliorare ulteriore la precisione di guida e ridurre la rumorosità interna in caso di asfalto rovinato, abbinate a una riduzione delle rigidezza di sterzo in modalità di guida Comfort.

BMW Serie 3 Touring 2024, i nuovi cerchi in lega

BMW Serie 3 2024, prezzi e disponibilità

La Casa tedesca non ha ancora divulgato i prezzi per l'Italia della Serie 3 aggiornata. In Germania tuttavia il prezzo è di 46.400 euro per la berlina e di 47.700 euro per la Touring. Aggiorneremo l'articolo al sopraggiungere di informazioni più dettagliate.