Le prime 800 auto di Leapmotor si preparano a sbarcare sulle strade di tutta Europa, grazie alla joint venture in quote guidata da Stellantis. Lo ha detto il CEO Carlos Tavares durante la conferenza sugli utili del primo semestre dell'anno.

La produzione della piccola T03 (che vedete in copertina), infatti, è già iniziata a Tychy, in Polonia, luogo in cui i kit provenienti da Oriente vengono finiti di assemblare per poi essere trasportati via nave nel resto del Vecchio Continente.

La conferma dal CEO

Durante la presentazione dei risultati del primo semestre 2024 di Stellantis, il numero uno dell'azienda ha specificato che i due modelli Leapmotor previsti per il Vecchio Continente, la T03 e la C10, saranno inclusi nel sistema di distribuzione del Gruppo, grazie alla collaborazione dei concessionari già presenti sul territorio che si sono dimostrati molto "entusiasti" di poter vendere queste nuove auto.

Leapmotor C10

Quanto costeranno le Leapmotor

Ma dove sarà posizionata Leapmotor all'interno dei 15 brand del Gruppo Stellantis? Il marchio cinese, in base alle analisi effettuate da Automotive News Europe, potrebbe essere inserito sotto Citroen e Fiat, dunque avere prezzi a partire da meno di 25.000 euro.

L'esportazione dei modelli nel Continente europeo avverrà grazie alla neonata Leapmotor International B.V., come detto una joint venture in quote 51/49 guidata dal Gruppo Stellantis e con al vertice Tianshu Xin, ex manager di Stellantis China, che, in base a quanto dichiarato in un comunicato congiunto, è già al lavoro per preparare il lancio commerciale dei due modelli.