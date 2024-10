Dopo il debutto della nuova MINI elettrica e il conseguente rinnovamento delle MINI a combustione, sia a 3 che a 5 porte, la Casa britannica oggi del Gruppo BMW toglie i veli anche dalla nuova MINI Cabrio, ancora termica ma ora anche elettrica e tutta nuova nell'estetica e nei contenuti.

A cambiare rispetto al passato sono soprattutto gli interni, che ora adottano il nuovo strumento centrale circolare touchscreen delle sorelle più grandi, un nuovo cruscotto e nuovi sedili, pur mantenendo sempre la stessa impostazioni del passato. Ecco i dettagli.

MINI Cabrio 2024, gli esterni

La nuova MINI Cabrio cambia negli esterni portando al debutto prima di tutto il nuovo frontale della Casa che abbiamo già visto sulle sorelle, dominato dunque dalla nuova griglia ottagonale con il piccolo sensore radar ora posizionato sul montante centrale.

Ma non solo. Con questo pesante rinnovamento ora i nuovi fari a LED con tre diverse firme luminose possibili diventano di serie e prevedono una nuova animazione di benvenuto che, in alcuni mercati, è in grado di scrivere ciao o arrivederci.

Mini Mini Cooper Cabrio (2024), il frontale

La capote in tessuto, invece, vera protagonista di questa versione, rimane completamente automatica e non cambia molto rispetto al passato.

Può ancora essere aperta completamente in 18 secondi e chiusa in 15 secondi, anche in movimento fino a una velocità massima di 30 km/h, con i finestrini laterali che si abbassano contemporaneamente, e per proteggere gli occupanti durante la guida en plein air resta sempre disponibile di serie il sistema di protezione antiribaltamento integrato, nascosto dietro i poggiatesta posteriori, che si attiva non appena il sistema elettronico di sicurezza centrale riconosce il rischio di ribaltamento.

Mini Mini Cooper Cabrio (2024), la capote

MINI Cabrio 2024, gli interni

Come abbiamo detto, a cambiare soprattuto su questa nuova MINI Cabrio sono gli interni, che ora adottano tutta la tecnologia già presente sugli altri modelli della Casa, incluso il nuovo sistema di infotainment centrale con schermo OLED circolare touchscreen da 240 mm di diametro e il nuovo assistente vocale.

Mini Mini Cooper Cabrio (2024)

Per quanto riguarda i sedili, invece, da questo restyling è ora possibile scegliere tra nuovi rivestimenti e chi opta per l'allestimento JCW, invece, ha a disposizione sedili sportivi in similpelle nera con tessuto a maglia multicolore nella zona delle spalle e cuciture rosse.

Venendo al dato più interessante, poi, quando la capote è aperta, lo spazio di carico disponibile su questa nuova MINI Cabrio si ferma a 160 litri, un valore che diventa, a capote chiusa, di 215 litri, ben cinque in più rispetto al modello a tre porte classico.

E infine, parlando proprio del tetto in tessuto, come da tradizione può essere scelto anche con una Union Jack grigia a contrasto.

Mini Mini Cooper Cabrio (2024)

MINI Cabrio 2024, i motori

La nuova MINI Cabrio sarà disponibile con due motori a quattro cilindri e un powertrain elettrico. Sarà possibile scegliere tra l'entry-level Mini Cooper C Cabrio con 163 CV e 250 Nm di coppia, tra la Mini Cooper S Cabrio 204 CV e 300 Nm di coppia e tra una versione 100% elettrica che sarà presentata al prossimo Salone di Parigi.

MINI Cabrio 2024, i prezzi

La nuova MINI Cabrio sarà disponibile in Germania a partire dal prossimo mese di febbraio 2025, con prezzi a partire da 31.200 euro. Nessuna informazione ancora per quanto riguarda i listini italiani.