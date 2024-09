Compatte, sfiziose e (anche) a zero emissioni. Parliamo di Lancia Ypsilon e MINI 3 porte, entrambe totalmente rinnovate di recente non solo nell’estetica, ma anche negli interni e nella gamma di motorizzazioni.

A cambiare di più è stata sicuramente l’italiana, che è cresciuta in termini di dimensioni e di versatilità, mentre la MINI ha conservato il suo classico family feeling, pur integrando diverse novità interessanti. Eccole a confronto.

Esterni

La Lancia Ypsilon ha subito una trasformazione radicale, con le nuove dimensioni che superano i 4 metri di lunghezza e una carrozzeria hatchback, abbandonando il tradizionale look da citycar compatta e arrotondata.

Il frontale presenta una grande novità: la calandra Lancia viene sostituita da una serie di luci LED disposte a formare un calice, un elemento distintivo del brand di Stellantis. Lo storico scudetto del marchio è stato spostato sui montanti posteriori, mentre la scritta "LANCIA" appare a caratteri intagliati al laser, ben visibile sul cofano.

Il posteriore dell’auto, ispirato alla leggendaria Lancia Stratos, è dotato di fanali circolari che donano carattere e dinamismo, enfatizzati dal contrasto tra il tetto nero lucido e la carrozzeria sottostante.

La versione limitata "CASSINA" punta tutto sull'eleganza, con il caratteristico blu Lancia a esaltare il suo stile raffinato.

Lancia Ypsilon MINI Cooper S

Completamente rivista nelle forme, la nuova MINI mantiene le sue classiche proporzioni e il feeling tradizionale dell’antenata degli anni ’60.

Partendo dal frontale, la nuova compatta inglese presenta un importante aggiornamento nel design, col paraurti anteriore che ora include una griglia di dimensioni maggiori. Sopra la griglia, i fari Full LED, disponibili anche in versione adattiva come optional, sono più grandi e caratterizzati dalla nuova firma luminosa tipica del marchio britannico, integrati nel cofano motore come da tradizione.

Per quanto riguarda la versione Cooper S, una delle modifiche più significative è la scomparsa della storica presa d'aria sul cofano. Nel profilo laterale, gli specchietti retrovisori abbandonano la classica forma ovale a "uovo" per adottare un design più rettangolare.

La vera rivoluzione rispetto al modello precedente si trova nel retro, dove i gruppi ottici e il portellone sono stati completamente ridisegnati. I fanali ora adottano una forma triangolare, connessi da una linea orizzontale continua che attraversa il posteriore. Infine, come per la presa d'aria sul cofano, anche lo scarico a vista è stato eliminato.

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Passo Lancia Ypsilon 4,08 metri 1,76 metri 1,44 metri 2,54 metri MINI 3 porte 3,88 metri (3,86 m elettrica) 1,74 metri (1,76 m) 1,43 metri (1,46 m) 2,50 metri

Interni

L’abitacolo della Lancia Ypsilon è caratterizzato da una plancia moderna e dinamica, arricchita da eleganti rivestimenti in tessuto. Gli interni puntano a un mix di tecnologia e raffinatezza, con due schermi digitali da oltre 10” ciascuno: uno dietro al volante per il conducente e uno al centro della plancia per gestire il sistema di infotainment, chiamato S.A.L.A., evocando l’atmosfera di un vero "salotto all'italiana".

La collaborazione con CASSINA, famoso marchio di arredamento, aggiunge un tocco di esclusività all’interno. Il fulcro di questo ambiente è un tavolino centrale circolare, definito anche "coffee table", pensato per essere utilizzato quando l'auto è ferma, come durante la ricarica.

Lancia Ypsilon, la plancia

Questo tavolino è rivestito in pelle cucita a mano nella parte frontale, mentre sul retro si trova uno spazio per la ricarica a induzione dello smartphone. Naturalmente, il sistema di infotainment è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto wireless.

A completare l’effetto "salotto" ci sono i sedili, che nella versione CASSINA sono rivestiti in un pregiato velluto blu con trama a "cannelloni", un richiamo al tessuto storico di Lancia.

Le nuove dimensioni della Ypsilon garantiscono una buona abitabilità per due adulti, con spazi paragonabili alle altre vetture di segmento B. Tra i sedili anteriori c’è un tunnel centrale che riduce leggermente lo spazio disponibile.

Il bagagliaio è di capienza nella media (352 litri nella mild hybrid, con la possibilità di salire a 1.163 litri abbattendo i sedili posteriori), ma la versione elettrica sacrifica circa 40-45 litri di capacità, non essendo previsto un vano di carico anteriore (frunk).

Gli interni della nuova MINI

Passando alla MINI, questa mantiene un forte legame con la tradizione, evidenziato dal caratteristico quadro strumenti circolare posizionato al centro della plancia.

Il cuore tecnologico di questo modello è il sistema di infotainment chiamato MINI Interaction Unit, che comprende un display LED da 9,44” alimentato dal sistema operativo MINI OS 9. Questo sistema permette di gestire tutte le principali funzioni del veicolo, dai controlli di comfort ai sistemi di assistenza alla guida.

Un’importante novità è l’introduzione del primo assistente vocale della casa, il MINI Intelligent Personal Assistant, attivabile sia col comando vocale "Hey MINI!" che direttamente dal nuovo volante multifunzione. Non mancano accessori importanti, come l'head-up display e i sedili sportivi, ora disponibili con rivestimenti ecosostenibili.

Naturalmente, l’assenza delle portiere posteriori e le dimensioni un po’ più compatte rende meno agevole la salita a bordo dei passeggeri posteriori (ma chi viaggia spesso con passeggeri al seguito può tenere in considerazione la 5 porte che, però, al momento è solo a benzina). Piccolo il bagagliaio: da 210 litri, si sale a 800 litri abbattendo i sedili.

Modello Strumentazione digitale Monitor centrale Bagagliaio Lancia Ypsilon 10,25" 10,25" 352/1.163 litri (309/1.118 litri elettrica) MINI 3 porte - 9,44" 210/725 litri (210/800 litri elettrica)

Motori

La nuova Ypsilon è disponibile con motorizzazioni 1.2 mild hybrid a benzina da 101 CV e cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti e 100% elettriche. In quest’ultimo caso, c’è un’unica variante di potenza da 156 CV con motore anteriore e batteria da 51 kWh, per un’autonomia massima dichiarata di 403 km e una velocità di ricarica di 100 kW in CC. Nel 2025 sarà la volta della HF, la variante più sportiva e potente da 280 CV, come l’Abarth 600e.

Lancia Ypsilon MINI Cooper SE

Un po’ più articolata la gamma della MINI 3 porte, che comprende le versioni a benzina (non elettrificate) 1.5 tre cilindri da 156 CV e la 2.0 quattro cilindri da 204 CV, ossia la Cooper S, tutte con cambio automatico a doppia frizione a 7 marce.

Due anche le elettriche, ossia la Cooper E da 184 CV e la Cooper SE da 218 CV. Entrambe con un motore elettrico anteriore, la prima è accoppiata a una batteria da 40,7 kWh, mentre la seconda con una da 54,2 kWh.

Nel primo caso, l’autonomia WLTP è di 305 km, mentre nel secondo di 402 km. La velocità di ricarica massima è di 75 kW nelle versioni con la batteria più piccola e sale a 95 kW nella Cooper SE.

Modello Benzina Mild hybrid Elettrico Lancia Ypsilon . 1.2 101 CV 156 CV MINI 3 porte 1.5 156 CV 2.0 204 CV - 184 CV 218 CV

Prezzi

Il listino della Ypsilon parte dai 24.900 euro della mild hybrid e tocca i 39.500 euro della Cassina elettrica. A tal proposito, il modello a batteria parte da 34.900 euro.

La MINI ha un prezzo base di 28.905 euro e tocca i 39.965 euro con la Cooper S in allestimento JCW. L’elettrica parte da 29.505 euro, fino ad arrivare a 41.725 euro per la Cooper SE JCW.