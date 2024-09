La nuova Lancia Ypsilon ha debuttato ormai da qualche mese e ha rappresentato una rivoluzione epocale, crescendo in dimensioni e diventando (anche) elettrica. Per lei le novità sono destinate a continuare nel 2025 con il debutto della versione sportiva - caratterizzata dalla sigla HF - a posizionarsi al vertice della gamma.

Tutti dettagli che già conoscevamo, arricchiti oggi dalla notizia che la Lancia Ypsilon HF non avrà 240 CV come annunciato qualche mese fa, ma 280. Esattamente come la Alfa Romeo Junior Veloce, con la quale la piccola Lancia condivide la meccanica.

Gioco di squadra

Che sarebbe arrivato un incremento di potenza sulla Lancia Ypsilon HF era facile da immaginare, proprio alla luce di quanto fatto dagli uomini Alfa sulla versione più potente della Junior. D'altra parte utilizzando la stessa piattaforma - la CMP di origine PSA - e facendo parte dello stesso Gruppo perché non sfruttare il lavoro di un brand per dare qualcosa in più alla Ypsilon in salsa sportiva?

Lancia Ypsilon HF

Oltre alle modifiche al powertrain - composto anche da un pacco batterie da 54 kWh - la Ypsilon HF beneficerà di novità dedicate come assetto ribassato, carreggiata allargata e - probabilmente - sterzo e sospensioni riviste, assieme a un differenziale Torsen anteriore e impianto frenante potenziato. Per ora però i dati tecnici ufficiali non sono stati ancora comunicati. Sappiamo solo che l'accelerazione da 0 a 100 km/h avverrà in 5,8".

Ritorno in "pista"

Il 2025 segnerà anche il ritorno di Lancia nel motorsport con la Ypsilon Rally 4 HF, destinata a correre nel Rally 4, categoria riservata ad auto a 2 ruote motrici guidate da giovani piloti alle prime esperienze.

Lancia Ypsilon Rally 4 HF

Sviluppata grazie anche alla collaborazione con Miki Biasion, pilota che ha legato il suo nome a quello di Lancia, con la quale ha vinto il campionato Rally nel 1988 e 1989, la Ypsilon da gara è mossa dal 1.2 3 cilindri da 212 CV ed è stata protagonista di un primo test drive d'eccezione. A farla correre sul circuito di Balocco è stato infatti Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis. Presente per l'occasione anche Luca Napolitano, numero uno di Lancia, che ha dato appuntamento al weekend 24 e 25 ottobre per ulteriori novità sulla Ypsilon sportiva.