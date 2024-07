Tra un anno Lancia tornerà ufficialmente nel Rally con l’obiettivo di dare spazio ai giovani piloti. L'attesa tra i cultori del marchio è tanta e come sappiamo un'icona del motorsport sta aiutando il brand a sviluppare le Lancia Ypsilon HF e Ypsilon Rally 4 HF. Si tratta di Miki Biasion, che ha vinto 15 Campionati del Mondo Rally, tre Campionati del Mondo di Endurance Costruttori, una 1000 Miglia, due Targa Florio e una Carrera Panamericana.

Nel frattempo su Instagram la Casa ha pubblicato un video con un interrogativo: "Riconosci il sound"?

HF is Back

"In lontananza si sente il sound di qualcosa di incredibile. Una leggenda si prepara per il suo grande ritorno. Riesci a sentire l'emozione che sale? Prova a indovinare cosa sta per succedere nei commenti!". Così Lancia scrive nel post che accompagna il filmato brevissimo.

Sotto, accanto all'hastag "Lancia", ci sono due indicazioni fondamentali: #LanciaYpsilonRally4HF e #HFisBack. Poi alla fine compare il logo: HF con l'elefantino rosso...

"Spero di essere d’ispirazione a tanti giovani piloti che vorranno cimentarsi con la nostra Lancia Ypsilon Rally 4 HF per diventare i professionisti e i campioni del futuro. La Lancia delle vittorie, la Lancia delle gare sportive è tornata e io sono felice di poterne fare parte!", aveva detto poco tempo fa Miki Biasion.

Quando arriva la Lancia Ypsilon HF

La Lancia Ypsilon HF dovrebbe avere lo stesso powertrain elettrico di Abarth 600e, con motore da 240 CV - o magari arrivare ai 280 dell'Alfa Romeo Junior Veloce - abbinato all'asse anteriore e batteria da 54 kWh, per uno 0-100 in 5,8".

Lancia Ypsilon HF

Non ci sono ancora informazioni ufficiali, ma l'arrivo è previsto per il 2025, lo stesso anno in cui la nuova Lancia Ypsilon Rally 4 HF dovrebbe correre nel Rally 4, la categoria riservata ad auto a due ruote motrici guidate da giovani piloti alle prime esperienze. Continuate a seguirci per restare informati.