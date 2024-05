Che la Lancia Ypsilon HF sarebbe stata la grande novità del 2025 lo sapevamo già, così come quanti cavalli avrà: 240. Ci mancava un dettaglio non da poco: lo stile. Abbiamo provato a indovinarlo in un render pubblicato qualche settimana fa, ora però abbiamo tutte le certezze del caso.

La Casa ha infatti pubblicato le prime foto ufficiali della Ypsilon più sportiva, approfittando dell'occasione per dare un annuncio atteso da tempo: Lancia tornerà nel Rally con la Ypsilon Rally 4 HF. Ecco tutti i dettagli.

Sportiva elettrica

Come già sapevamo, anche se di ufficiale non c'era ancora nulla, la Lancia Ypsilon HF sarà mossa dallo stesso powertrain elettrico di Abarth 600e e Alfa Romeo Junior Veloce, con motore da 240 CV abbinato all'asse anteriore e batteria da 54 kWh, per uno 0-100 in 5,8". Non sono stati resi noti i dati sull'autonomia. Ci saranno altre modifiche meccaniche come assetto ribassato, carreggiata allargata e - probabilmente - a sterzo e sospensioni.

Lancia Ypsilon HF Lancia Ypsilon HF, gli interni

Come si può vedere dalle foto la nuova Lancia Ypsilon HF avrà anche un'estetica dedicata, più sportiva e aggressiva, fatta da un frontale ridisegnato, logo HF, sedili sportivi con poggiatesta integrato e altro ancora.

Si parte dalla base

La notizia che tanti appassionati aspettavano era anche un'altra: il ritorno di Lancia nel mondo dei Rally, dove la Casa italiana ha scritto pagine indimenticabili negli anni '70 e '80. Un nuovo inizio che vedrà ai nastri di partenza, forse già dalla stagione 2025, la Lancia Ypsilon Rally 4 HF, pronta a partecipare al Rally 4, categoria riservata ad auto a 2 ruote motrici guidate da giovani piloti alle prime esperienze.

Lancia Ypsilon Rally 4 HF Lancia Ypsilon Rally 4 HF

A differenza della versione stradale la Ypsilon da gara non sarà elettrica ma utilizzerà il 1.2 turbo benzina 3 cilindri portato a 212 CV di potenza, abbinato alla trazione anteriore, cambio manuale 5 marce e differenziale autobloccante meccanico.