Dopo l'edizione speciale che ne ha segnato il debutto la nuova Lancia Ypsilon completa la gamma con nuovi allestimenti, disponibili sia con la motorizzazione mild hybrid da 100 CV sia con il powertrain elettrico da 156 CV.

Ordinabile da oggi la Lancia Ypsilon 2024 ha prezzi a partire rispettivamente da 24.900 e 34.900 euro. Prezzo quest'ultimo che grazie agli incentivi auto 2024 scende a 29.900 euro o 31.900 euro se si rottama o meno una vecchia auto.

Lancia Ypsilon 2024, prezzi e allestimenti

Gli allestimenti per la Lancia Ypsilon 2024 sono 3: base, LX e Cassina che da serie speciale di lancio diventa quindi a tutti gli effetti una versione regolarmente acquistabile.

La nuova Lancia Ypsilon in allestimento base di serie offre cerchi in acciaio da 16", sistema keyless, sensori di parcheggio, avviso di urto anteriore e superamento di corsia, inserti interni in materiale riciclato, inserti in bronzo spazzolato, climatizzatore automatico, 1 porta SUB C anteriore, strumentazione digitale da 10,25", sistema di infotainment da 10,25 compatibile con Android Auto e Apple CarPlay anche in modalità wireless.

Lancia Ypsilon 2024, la versione base e l'allestimento Cassina

La Lancia Ypsilon 2024 LX (nome storico per la Casa) aggiunge cerchi in lega diamantati da 17”, sedili in velluto, pannelli porta e plancia in MARM \ MORE, un materiale composto fino al 50% di scarto di polvere di marmo e tessuto riciclato, caricatore wireless per lo smartphone, telecamere e sensori anteriori e posteriori, cruise control adattivo, frenata automatica d'emergenza, avviso angolo cieco, mantenitore della corsia, riconoscimento segnaletica stradale e selettore della modalità di guida.

Infine la Lancia Ypsilon Cassina conferma le dotazioni di serie che già conosciamo: telecamere a 180° anteriore e posteriore, assistenti alla guida di Livello 2 e rivestimenti interni firmati Cassina.

Lancia Ypsilon 2024, gli interni della versione base e della Cassina

Sia per la Lancia Ypsilon ibrida sia per l'elettrica è disponibile un finanziamento da 36 rate mensili da 150 euro con anticipo di 6.710 euro per la prima e 9.619 euro la seconda. Al termine si può decidere se riscattare l'auto tramite maxi rata finale, restituirla o sostituirla.

Per l'elettrica sono inclusi nel prezzo estensione di garanzia 3 anni/30.000km ed Easy Wallbox per la ricarica a casa.

Lancia Ypsilon 2024, i prezzi