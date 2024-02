La Ypsilon 2024 ha dato il via alla nuova era di Lancia sotto la guida del ceo Luca Napolitano. L'elettrica (e prossimamente anche mild hybrid) premium italiana segna un nuovo capitolo nella storia del marchio, che per programmare il suo futuro guarda anche al passato.

Infatti, nel 2025 la gamma della Ypsilon si arricchirà con la versione HF, una sigla legata anche ai successi nel motorsport. Come sarà questa Lancia? Proviamo a scoprirlo.

Cura vitaminizzante

La Ypsilon HF prende forma nel nostro render, che prova a dare aggressività e sportività alle linee morbide della Lancia presentata nelle scorse settimane. Secondo le prime informazioni, la HF avrà un assetto ribassato e una larghezza aumentata di 5 cm. A spiccare ci sono le minigonne e i profili aerodinamici del paraurti, oltre allo spoiler.

Lancia Ypsilon HF (2025), il render di Motor1.com

Altri dettagli importanti potrebbero essere dei cerchi in lega più grandi e con disegno aerodinamico, oltre alla presenza del logo HF (forse ridisegnato per l'occasione per adattarsi alla nuova immagine del brand). A bordo non dovrebbero mancare dei sedili sportivi e dei rivestimenti dedicati per separare in modo netto la HF da tutte le altre versioni.

240 CV e una piattaforma modificata

Il ceo Napolitano ha già dato diverse anticipazioni su questo modello marchiato "High Fidelity", ossia "Alta Fedeltà". In primis, la potenza, perché non si può parlare di una sportiva HF senza citare il numero dei cavalli. Sulla Ypsilon HF ci saranno 240 CV, proprio come quelli dell'Abarth 600e e quelli (stimati) dell'Alfa Romeo Milano nella sua declinazione più sportiva.

Lancia Ypsilon 2024, gli interni

Lo scatto 0-100 km/h sarà di 5,8 secondi, mentre la batteria potrebbe essere sempre da 51 kWh.

Altri dati tecnici sulla Lancia non sono stati confermati, ma sappiamo che la HF sarà solo elettrica e a trazione anteriore e dovrebbe essere costruita sulla piattaforma Perfo-eCMP, una versione modificata della CMP che punta ulteriormente su un feeling di guida sportivo. Il prezzo non è stato annunciato, ma è facile pensare che sarà più alto dei circa 40.000 euro necessari per la Ypsilon elettrica "base".