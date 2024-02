Una vera rivoluzione per rilanciare un marchio. È questa la missione della nuova Lancia Ypsilon, l’utilitaria di lusso che inaugura una nuova era del brand sia dal punto di vista dell’immagine che della meccanica. La nuova Ypsilon, infatti, è la prima Lancia elettrica ed è la prima a portare con sé alcuni degli stilemi che caratterizzeranno tutti i nuovi modelli in arrivo nei prossimi anni.

I cambiamenti rispetto al modello uscente sono tantissimi e vale la pena approfondirli per scoprire le importanti differenze tra quelle che, di fatto, sono auto provenienti da epoche diverse. A separare i due progetti, infatti, ci sono ben 13 anni di differenza.

Nuova Lancia Ypsilon 2024: come cambia fuori

A essere tutta nuova è prima di tutto la silhouette della Ypsilon. Abbandonate le forme da “ovetto” della precedente generazione, la Lancia attuale è sensibilmente più grande ed elaborata. Infatti, la Ypsilon 2024 è lunga 4,08 m, ossia 24 cm in più, e il suo look è un mix costante di linee spigolose e morbide.

Ai fari posteriori circolari che ricordano quelli della Stratos, fa da contraltare un frontale più teso nel design, con la rielaborazione del classico calice Lancia.

In generale, la piattaforma è la e-CMP su cui poggiano anche altri modelli marchiati Stellantis, come Peugeot 208 e Opel Corsa. Ed effettivamente le proporzioni ricordano tanto auto di questo genere, a partire dalle forme da hatchback e dai passaruota bombati.

Lunghezza Larghezza Altezza Passo Bagagliaio 4,08 metri 1,76 metri 1,44 metri 2,54 metri 310-340 litri

Nuova Lancia Ypsilon 2024: come cambiano gli interni

La rivoluzione della Ypsilon prosegue a bordo. La generazione uscente era caratterizzata dal quadro strumenti al centro della plancia, con gli indicatori analogici posizionati esattamente sopra all’infotaiment e ai comandi fisici della climatizzazione.

Ora, la Lancia ha due schermi da 10,25” l’uno per le informazioni di guida e l’infotelematica (ribattezzata “S.A.L.A.”). Il “pannello” coi due monitor è poggiato su un cruscotto tanto razionale nelle forme quanto curato nei rivestimenti in tessuto. Al centro spicca il tavolino centrale disegnato da Cassina, noto brand di arredamento che ha dato il nome anche alla prima edizione speciale della Ypsilon.

Ci sono poi i sedili in velluto blu, con la trama a “Cannelloni” che ricorda il classico panno Lancia. Anche nella nuova Ypsilon, quindi, i progettisti hanno curato tanto la scelta dei tessuti, mantenendo così una continuità coi precedenti modelli.

Nuova Lancia Ypsilon 2024: i motori

Attualmente la Ypsilon è disponibile unicamente con la motorizzazione elettrica da 156 CV e batteria da 51 kWh, con un’autonomia dichiarata di 403 km. A partire da maggio 2024 arriveranno anche le varianti con motore a benzina mild hybrid a 48 Volt con potenze di 100 CV e 136 CV, anche se le schede tecniche e i dettagli non sono ancora stati ufficializzati.

Un dettaglio del "calice" Lancia

Inoltre, nel 2025 sarà la volta della HF, la versione elettrica più “piccante” da 240 CV come l’Abarth 600e.

Insomma, tutta un’altra storia rispetto alla gamma della Ypsilon uscente, che era costituita solo dal 1.0 mild hybrid a benzina da 70 CV e dal 1.2 a GPL da 69 CV.

Nuova Lancia Ypsilon 2024: le versioni e i prezzi

È chiaro che il notevole upgrade in termini estetici, di interni e di motorizzazioni avrà conseguenze sul prezzo di listino. In effetti, la Ypsilon Cassina elettrica parte da 39.500 euro. Non sono sicuramente pochi, anche se la dotazione è full optional e l’edizione è comunque limitata a 1.906 esemplari (il che fa pensare a una maggiore tenuta del valore nel corso degli anni).

Nuova Lancia Ypsilon

Senza contare il fatto che l’equipaggiamento di assistenti alla guida è ricco, con tutti gli ADAS per l’assistenza di livello 2 (Traffic Jam, cruise control adattivo e mantenimento di corsia), oltre al sistema di telecamere con visione a 180°.

C’è da dire che un vero e proprio confronto col vecchio modello potremmo farlo solamente con l’arrivo delle varianti mild hybrid, per le quali si ipotizza un prezzo di partenza di circa 29.000 euro. L’Ypsilon uscente, invece, aveva prezzi di listino compresi tra circa 17.600 e 20.900 euro.