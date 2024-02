Nemmeno il tempo di pubblicare la foto spia ed ecco che la Abarth 600e debutta ufficialmente sul web con la prima foto senza veli, a mostrare buona parte dei dettaglii della carrozzeria. Condendo il tutto con nuove informazioni sulla meccanica e sulla commercializzazione.

Protagonista dello scatto è la versione battezzata Scorpionissima, caratterizzata dalla speciale tinta Hypnotic Purple e prodotta in appena 1.949 esemplari, come l'anno di fondazione della Casa.

Più potente che mai

Come avevamo immaginato vedendo la prima foto spia la Abarth 600e è attualmente impegnata nelle riprese dello spot di lancio, la cui messa in onda dovrebbe avvenire tra non molto. Di certo la campagna di comunicazione punterà sulla sui 240 CV del suo motore, dato che la renderà la Abarth di serie più potente della storia. E che dovrebbe muovere in futuro anche le versioni più sportive di Alfa Romeo Milano e Lancia Ypsilon.

Come detto la foto ritrae la 600e Scorpionissima, agghindata di tutto punto per trasmettere fin dal primo sguardo il suo carattere sportivo. Spoiler posteriore dalle dimensioni generose, splitter anteriore, pneumatici allargati, paraurti ridisegnato e cerchi in lega da 20" dal disegno dedicato fanno di tutto per non passare inosservati. Non sappiamo però se faranno parte solo dell'edizione a tiratura limitata o si potranno avere anche con gli altri allestimenti.

Basata su una versione evoluta della piattaforma CMP (battezzata Perfo-eCMP) la Abarth 600e monterà numerose modifiche meccaniche come sospensioni ritarate e un nuovo differenziale limitato autobloccante sviluppato appositamente. Speciali sono anche gli pneumatici - sviluppati in collaborazione con Hankook - con profilo ribassato e studiati per unire massima aderenza e autonomia estesa.

I dati relativi alle prestazioni non sono ancora stati resi noti, così come un eventuale "taglio" quando la batteria scende sotto una determinata percentuale della propria capacità, come accade sulla Abarth 500e.