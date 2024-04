La Lancia Ypsilon di precedente generazione può essere ancora acquistata nuova. Gli ultimi esemplari in produzione (fino al termine non ancora annunciato) o in pronta consegna, infatti, sono disponibili fino a esaurimento scorte con una nuova offerta finanziaria. Questa prevede zero anticipo e rate da 79 euro al mese, il tutto anche grazie agli ecoincentivi statali in caso di rottamazione. Ecco i dettagli.

L'offerta per la precedente Lancia Ypsilon

Come detto, la "vecchia" Lancia Ypsilon può essere ancora acquistata nuova in concessionaria. Si tratta degli ultimi esemplari in fase di produzione e di quelli disponibili in stock, per i quali la Casa ha previsto un'offerta finanziaria che prevede il versamento di un anticipo di 3.822 euro e il pagamento di 35 rate da 79 euro. Alla fine dei 3 anni, poi, bisogna versare una Rata Finale Residua di 9.032 euro.

Lancia Ypsilon 2023

Lancia Ypsilon hybrid, come è fatta

A partire da settembre 2023 la Ypsilon è disponibile con motorizzazione benzina mild hybrid 1.0 tre cilindri da 70 CV e cambio manuale a 6 rapporti, oppure con motorizzazione EcoChic GPL, spinta dal quattro cilindri 1.2 benzina/Gpl da 69 CV, abbinato al cambio manuale a 5 marce.

Sempre dallo stesso mese tra le dotazioni tecnologiche di bordo è disponibile il caricatore wireless per lo smartphone posizionato vicino alla leva del cambio, un nuovo display touch da 7 pollici completo di Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless e la telecamera posteriore per le manovre in città e non solo.