A febbraio l'abbiamo vista per la prima volta, poi a marzo ne abbiamo conosciuto gli interni, grazie ad alcune immagini ufficiali, adesso finalmente la conosciamo di persona.

La Abarth 600e, il modello dello Scorpione più potente di sempre, è in mostra al Salone Auto Torino ed eroga la potenza di ben 280 CV, come la Alfa Romeo Junior che proprio Giuliano, autore di questo video live, ha provato poco tempo fa (qui sotto trovate il link alla prova).

Com'è la Abarth 600e

Il primo dettaglio che Giuliano ci mostra nel video sono le gomme Michelin Pilot Sport EV 225/40 R 20, penumatici speciali dedicati alle auto elettriche. Esteticamente la Abarth 600e si distingue poi per lo spoiler posteriore dalle dimensioni generose, lo splitter anteriore e il paraurti ridisegnato.

Dentro non è possibile vederla, almeno per il momento, ma abbiamo visto le immagini ufficiali rilasciate qualche tempo fa in cui si nota l'atmosfera di casa Fiat ma ben più sportiva. I sedili sono avvolgenti ed il volante ha un design inedito con il logo dello Scorpione in bella mostra.

Abarth 600e, gli interni

Cosa ne pensate?

Al Salone Auto Torino Giuliano ha colto anche l'occasione di sapere dal pubblico quali sono le prime impressioni sulla Abarth 600e. C'è sorpresa a saperla elettrica, ma l'aspetto esteriore si rivela molto intrigante. "A vedersi sembra molto bella", ha detto qualcuno, mentre qualcun altro ha ricordato la "vecchia" 600 che è ancora nei cuori di molti appassionati e con questa novità rivive in una luce tutta nuova.

Come se la caverà su strada? In attesa di farvelo sapere potete rileggere e rivedere la video prova della Alfa Romeo Junior Veloce, che con i suoi 280 CV, le sospensioni e il differenziale autobloccante scatta da ferma a 100 km/h in 5,9 secondi...