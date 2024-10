Manca poco al debutto delle nuove MINI John Cooper Works, al plurale perché, in base a quanto dichiarato dalla Casa, saranno più di una.

Saranno presentate all'imminente Salone di Parigi, in programma dal 14 al 20 ottobre, con una formula del tutto rinnovata rispetto alle precedenti. Ecco le prime informazioni.

Una gamma di sportive

L'arrivo delle nuove MINI JCW è un momento tanto atteso da moltissimi appassionati, che da anni le acquistano e le personalizzano in ogni minimo dettaglio. E a debuttare al Salone di Parigi, insieme, potrebbero essere proprio le nuove hatchback e Countryman, con estetica dedicata, cerchi in lega unici e numerosi dettagli tipici da sempre dell'allestimento più sportivo della gamma.

La nuova MINI John Cooper Works (2024) che si è mostrata in anteprima alla 24 ore del Nurburgring

Molte delle informazioni a riguardo non sono ancora state divulgate, a parte una foto che potete vedere in copertina e che mostra solo una firma luminosa doppia. Quel che è già certo, però, è che a livello meccanico saranno 100% elettriche, con potenze probabilmente superiori a tutte le MINI più sportive che abbiamo visto fino a oggi.

La 3 porte, in particolare, si è già mostrata dal vivo in Cina, con un'estetica dedicata e un motore a zero emissioni da ben 258 CV: caratteristiche che potrebbe mantenere anche per l'Europa.

MIIT MINI JCW E, le foto del modello che si è mostrato in Cina

Poi termiche?

Quello che non è ancora del tutto chiaro delle nuove MINI JCW è se, in futuro, debutteranno anche in versione termica, basate sulla piattaforma a combustione e con il classico motore a benzina da 2.0 litri B48, elaborato dal reparto sportivo per il massimo possibile delle prestazioni.

L'ipotesi non è così impossibile, dato che la Casa aveva scelto l'ultima 24 ore del Nurburgring per togliere i veli dalla versione da pista della 3 porte, ancora ampiamente camuffata ma in quel caso equipaggiata con il motore termico (e numerosi dettagli che ne anticipavano lo stile di serie). Per saperne di più non resta dunque che attendere circa una settimana.