Dopo aver presentato in anteprima una versione camuffata della prossima JCW E al Goodwood Festival of Speed di quest'anno, MINI prevedeva di svelare ufficialmente il modello completo entro la fine del 2024.

Tuttavia, la versione più potente della nuova Cooper elettrica è stata rivelata al pubblico dal Ministero dell'Industria e della Tecnologia dell'Informazione (MIIT) in Cina.

Confermati i 258 CV della MINI JCW E

L'aumento di potenza da 218 a 258 CV, già ipotizzato in precedenza, è confermato, così come il fatto che il peso è più o meno uguale a quello della Mini Cooper SE made-in-China 2024, che abbiamo provato non molto tempo fa. Ciò significa che ha il pacco batteria da 54,2 kWh di quel modello con una capacità utilizzabile di 49,2 kWh.

La MINI JCW E svelata in Cina: la vista di tre quarti anteriore

In Europa, questo garantisce alla SE un'autonomia dichiarata WLTP fino a 400 km, ma date le prestazioni aggiuntive della JCW, la sua autonomia sarà leggermente inferiore.

La potenza extra (e i pneumatici potenzialmente più aderenti e aggressivi) dovrebbero consentire alla JCW elettrica di accelerare a 100 km/h circa mezzo secondo in meno rispetto alla Cooper SE, il cui tempo di scatto dichiarato è di 6,7 secondi. La JCW è ancora un veicolo a motore singolo e trazione anteriore e quindi non ci aspettiamo che sia molto più veloce in partenza.

Look sportivo, senza esagerare

La JCW di serie avrà un body kit esterno unico, ma niente di così estremo come il vecchio modello John Cooper Works GP a benzina, con i suoi parafanghi allargati e l'aerodinamica sovradimensionata. Ha gli stessi paraurti anteriori e posteriori più aggressivi e le minigonne laterali della Cooper SE in allestimento JCW, compreso il grande spoiler sul tetto.

La MINI JCW E svelata in Cina: la vista posteriore

Se la versione europea è uguale alla vettura cinese nelle foto, non sarà possibile distinguere la Cooper SE JCW dal modello JCW vero e proprio. L'unico indizio evidente è la grafica sulla parte inferiore del portellone posteriore, che sembra una bandiera a scacchi stilizzata: probabilmente sarà un optional. L'auto nelle foto del MIIT sembra avere anche una grembiulatura posteriore verniciata di bianco che, come l'adesivo sul portellone, potrebbe essere opzionale e/o solo per il mercato cinese.

Come distinguerla dall'allestimento JCW

Gli appassionati potranno distinguere l'allestimento JCW dal modello vero e proprio grazie al diverso design dei cerchi (sempre da 18 pollici, come sul modello non JCW) e ai freni più grandi con pinze dipinte di rosso. Ci sono anche alcuni logo John Cooper Works intorno al veicolo, come accanto alla scritta "Cooper" sul retro, sui due lati dell'alettone posteriore e sulla griglia anteriore. Il prototipo aveva questi loghi anche sulla parte inferiore del paraurti anteriore, ma non sono presenti sulla vettura nelle foto dalla Cina.

MINI Cooper SE, l'allestimento John Cooper Works

La Cooper JCW potrebbe avere un'altezza di marcia inferiore rispetto alla SE, ma i documenti del MIIT non ne fanno menzione. Non vediamo nemmeno gli interni, che potrebbero essere caratterizzati da sedili più sportivi e aderenti alla carrozzeria, oltre che da altri dettagli sportivi che ci si aspetterebbe di trovare sulla versione "hot" di un modello.