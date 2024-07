Attualmente, la gamma MINI può contare su due crossover come Aceman e Countryman. Ma nella famiglia della Casa inglese non c'è mai stato spazio per un fuoristrada vero e proprio, a eccezione di alcuni concept o esemplari unici.

Le cose potrebbero cambiare nei prossimi anni, col vicepresidente di MINI of the Americas Michael Peyton che ha dichiarato a CarBuzz come il brand stia studiando una versione offroad della Countryman.

L'Uncharted Edition come pioniera

Naturalmente, non c'è la certezza assoluta che questo modello si farà davvero. Tuttavia, evidenzia la volontà del marchio di spingersi in un terreno completamente nuovo.

Resta da capire se l'intenzione di MINI sia quella di realizzare un "semplice" allestimento estetico o mettere a punto un modello dedicato al fuoristrada con tante soluzioni tecniche pensate per affrontare i percorsi più impervi.

MINI Countryman Cooper S ALL4 Edizione Uncharted

Per quanto riguarda il primo punto, l'esempio più recente che abbiamo è la Countryman Cooper S ALL4 Uncharted Edition, un'edizione speciale presentata nel 2023 e venduta anche in Italia. Si tratta di una variante decisamente originale del crossover MINI, con vernice bicolore e una serie di dettagli esclusivi, oltre alla presenza del 2.0 turbo da 178 CV.

La ricetta

La nuova generazione di Countryman potrebbe essere un'altra ottima base per costruire una versione da fuoristrada. Partendo dal motore, anche qui troviamo un 2.0 turbo, portato a 218 CV, senza dimenticare la declinazione John Cooper Works da 300 CV.

MINI Countryman Cooper S ALL4 Uncharted Edition

Oltre a un'estetica marcatamente più aggressiva, MINI potrebbe intervenire sull'altezza delle sospensioni e sugli pneumatici, magari montando delle coperture con tassello maggiorato per migliorare la versatilità del modello. Il tutto coadiuvato dalla trazione integrale ALL4.

Al momento, però, queste sono solo ipotesi. Per maggiori aggiornamenti (ufficiali) dovremmo attendere i prossimi mesi.