Inizia ufficialmente l’avventura della MINI Aceman. Il nuovo crossover di segmento B esclusivamente 100% elettrico che prende il posto della Clubman è disponibile in concessionaria al prezzo di partenza di 34.100 euro.

Quattro gli allestimenti che compongono la gamma, con la JCW che si caratterizza per il livello più alto di sportività e completezza della dotazione.

Le motorizzazioni e la ricarica

Prima di tutto, le motorizzazioni. La Aceman è disponibile nelle varianti E ed SE, con la prima che è mossa da un motore elettrico anteriore da 184 CV alimentato da una batteria da 42 kWh. La SE, invece, ha un’unità elettrica anteriore da 218 CV e una batteria da 54 kWh. Le rispettive autonomie nel ciclo WLTP sono rispettivamente di 300 km e 400 km.

Mini Aceman SE (2024)

In entrambi i casi, la batteria può essere caricata a corrente alternata con 11 kW. La ricarica rapida con corrente continua è possibile per la Aceman E con 75 kW e per la Aceman SE con un massimo di 95 kW. In una stazione di ricarica rapida, la batteria può essere quindi caricata dal 10% all'80% in poco meno di 30 minuti.

MINI Aceman, allestimenti e dotazioni

Premesso che tutte le Aceman presentano di serie i fari LED anteriori e posteriori, il pacchetto Driving Assistant, l’integrazione con Apple CarPlay e Android Auto e il sistema di navigazione, nella MINI in versione base Essential sono inclusi il tetto in tinta carrozzeria, i cerchi in lega da 17” e gli interni in tessuto.

Passando alla versione Classic, troviamo il tetto e gli specchietti neri o bianchi senza sovrapprezzo, il volante sportivo e gli interni in stoffa/ecopelle nelle tonalità Grey/Blue o Black/Blue.

Nell’allestimento Favoured, ci sono i sedili sportivi John Cooper Works, il volante riscaldabile, il rivestimento del padiglione color antracite e i cerchi in lega da 18”. Infine, la John Cooper Works dà la possibilità di aggiungere tetto e specchietti rossi senza sovrapprezzo e include i cerchi in lega da 18” con design specifico, gli interni in tessuto/ecopelle JCW Black, i freni sportivi e i sedili John Cooper Works.

Naturalmente, la dotazione si può completare attraverso l’aggiunta di vari pacchetti. Quelli più completi includono anche l’head-up display, il tetto panoramico in vetro, l’impianto audio Harman/Kardon, il sistema di navigazione con realtà aumentata e i sedili anteriori riscaldati.