Lunghezza: 4.070 mm

Larghezza: 1.750 mm

Altezza: 1.500 mm

Passo: n.d.

Bagagliaio: 300/1.005 litri

La terza MINI 100% elettrica si chiama Aceman. Svelato al Salone di Pechino, il SUV piccolo rafforza la proposta a emissioni zero della Casa inglese, inserendosi in uno dei segmenti più ricercati dagli automobilisti.

Le dimensioni sono sicuramente uno degli aspetti più importanti della nuova MINI. Ecco perché analizziamo tutte le misure della Aceman ai raggi X.

MINI Aceman, le dimensioni

Con 4,07 metri di lunghezza, la MINI Aceman si colloca a metà della gamma MINI, tra la Cooper e la Countryman. Inserito nel segmento B, il baby crossover ha proporzioni squadrate e dimensioni complessivamente adatte anche all'utilizzo cittadino.

MINI Aceman SE (2024)

A tal proposito, la larghezza di 1,75 m rende la MINI ben sfruttabile anche nelle strade urbane, mentre l'altezza di 1,50 m suggerisce una buona abitabilità per tutti i passeggeri.

MINI Aceman, abitabilità e bagagliaio

Dietro si sta comodi soprattutto in due, mentre al centro la seduta è un po' più rigida e leggermente più alta, a scapito dello spazio per la testa. Sempre al centro, bisogna fare i conti col tunnel centrale che sottrae un po' di comfort per le gambe, soprattutto nei lunghi viaggi.

MINI Aceman SE, il bagagliaio MINI Aceman SE (2024), la seduta posteriore

Considerate le dimensioni, la capacità di carico è ragionevole, con un minimo di 300 litri. Abbattendo i sedili della seconda fila in 60:40 si possono raggiungere i 1.005 litri.

Come detto, la MINI Aceman è disponibile unicamente con motorizzazioni elettriche. Nello specifico, le due versioni a listino sono la E da 184 CV e la SE da 218 CV, che sono equipaggiate rispettivamente con una batteria da 42,5 kWh e una da 54,2 kWh.

MINI Aceman E MINI Aceman SE Trazione Anteriore: 184 CV e 290 Nm Anteriore: 218 CV e 330 Nm 0-100 km/h / velocità massima 7,9 sec. / 160 km/h 7,1 sec. / 170 km/h Consumo di carburante WLTP per 100 km 14,1-14,9 kWh 13,9-14,8 kWh Batteria 42,5 kWh 54,2 kWh Autonomia WLTP 294-310 km 382-407 km Potenza di ricarica AC/DC fino a 11 / 75 kW fino a 11 / 95 kW Tempo di ricarica DC (10-80%) poco meno di 30 minuti poco meno di 30 minuti Velocità di carica DC 1,0 kWh/min 1,3 kWh/min

MINI Aceman, le concorrenti con dimensioni simili

Trovare delle dirette rivali della Aceman non è facile. Il segmento B presenta sicuramente tante proposte, ma sono pochi i modelli che per dimensioni e posizionamento nel listino sfidano la MINI.

Qui ne abbiamo messe a confronto alcune, come Jeep Avenger (l'unica che in termini di lunghezza si avvicina all'inglese), Fiat 600, DS 3, Opel Mokka e l'Alfa Romeo Junior. Tutti modelli disponibili - a differenza della Aceman - sia in versione elettrica sia termica.