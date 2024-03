La MINI Aceman sarà svelata entro l'anno. Non c'è una data ufficiale, ma visto che si è sempre parlato di primavera è facile immaginare che l'unveiling sia molto vicino. Un'ulteriore conferma arriva sotto forma di foto (non ufficiali e online su cochespias.net) dove si vede l'auto pronta per la versione di serie.

Come i lettori più attenti ricorderanno, MINI aveva mostrato alcune immagini a gennaio, con abbastanza camuffature per non far vedere del tutto la novità. Qui invece vediamo bene com'è fatta, sia all'anteriore che al posteriore, mentre gli interni restano un mistero.

Fedele a se stessa

A luglio 2022 vi abbiamo mostrato la MINI Aceman sotto forma di concept seguita poi da foto spia e immagini ufficiali rilasciate da MINI, a confermare le numerose similitudini estetiche tra concept e modello di serie.

Gli scatti rubati mostrano un look molto simile a quello della nuova Countryman, comprese quelle dei gruppi ottici anteriori.

MINI Aceman, le foto rubate Il posteriore della MINI Aceman S

Al posteriore il disegno dei fari ricorda come sempre la Union Jack (la bandiera inglese) e un altro dettaglio interessante che possiamo vedere grazie a queste immagini è la versione S, sempre distinta dal colore giallo. La scritta in caratteri orientali sul posteriore, invece, ci lascia supporre che gli scatti siano stati fatti in Cina.

Gli interni della Aceman rimangono ancora un mistero, tuttavia è facile aspettarsi il monitor OLED circolare al centro della plancia, come le ultime novità MINI e già presente sulla concept.

MINI Cooper 2023, gli interni La MINI Aceman Concept con Pokémon Mode

Come si posiziona la Aceman tra le MINI

La MINI Aceman è un crossover di segmento B solo elettrico che si posizionerà tra la Cooper 3 porte e la Countryman (l'era della Clubman ormai è finita, dopo oltre 1,1 milioni di esemplari prodotti). Sarà lunga 4,07 metri, larga 1,75 e alta 1,49 metri. Queste sono le schede tecniche a confronto:

Dati MINI Cooper MINI Aceman MINI Countryman Lunghezza 3.858 mm 4.075 mm 4.433 mm Larghezza 1.756 mm 1.754 mm 1.843 mm Altezza 1.460 mm 1.495 mm 1.656 mm Passo 2.526 mm 2.605 mm (?) 2.692 mm Porte/sedili 3/4 5/5 5/5 Trazione e potenza Anteriore 135 kW

Anteriore 160 kW ? Anteriore 150 kW

Integrale 230 kW Batteria 37 o 50 kWh 54 kWh 66 kWh Autonomia fino a 305 o 402 km circa 400 km (?) fino a 462 km Prezzo base 47.355 euro n.d. n.d. euro Lancio sul mercato In commercio 2025 (?) Nel corso del 2024

Il debutto ufficiale, come anticipato, dovrebbe avvenire questa primavera, mentre il lancio commerciale è previsto per il 2025.