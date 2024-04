L'Omoda 5 è stato solo l'inizio. Il marchio cinese della galassia Chery è pronto a presentare l'Omoda 7, un SUV grande che verrà svelato in occasione del Salone di Pechino il prossimo 28 aprile.

Il primo teaser del modello ne mostra le forme, senza però dare indicazioni precise sul suo posizionamento esatto e sulle sue caratteristiche, che saranno annunciate - spiega Omoda - dopo il Salone.

Il "fratello" maggiore

La foto teaser mette in evidenza un design affilato e delle proporzioni piuttosto importanti. Come detto, non ci sono dati ufficiali sulle dimensioni, ma l'impressione è che l'Omoda 7 sia più lunga dei 4,4 metri dell'Omoda 5. Tra l'altro, non è escluso che questo modello sia proposto anche con una variante a 7 posti.

Omoda 7, il teaser

In generale, la 7 sembra avere un look deciso e muscoloso, mentre le luci posteriori mostrano una grafica elaborata che dà ulteriore personalità al SUV.

Nel comunicato di annuncio, Omoda parla anche di "un'esperienza di guida intelligente", lasciando intuire che il modello avrà una suite completa di assistenti alla guida.

Omoda 7, il teaser: dettaglio del frontale

I (possibili) motori e prezzi

Tutte da scoprire anche le motorizzazioni. Non sappiamo se l'Omoda 7 sarà dotata di nuovi propulsori o se erediterà quelli già presenti sull'Omoda 5. A tal proposito, quest'ultimo è disponibile nella variante a benzina non elettrificata dotata di un 1.5 turbo da 197 CV, mentre la versione elettrica ha una batteria da 61 kWh e un'autonomia massima di 430 km.

A proposito di prezzi, se quello dell'Omoda 5 a benzina dovrebbe essere intorno ai 30-35.000 euro, per l'Omoda 7 ci aspettiamo un listino d'attacco tra i 40.000 e 45.000 euro.

Intanto, al Salone di Pechino (24 aprile - 4 maggio) il lancio del nuovo SUV sarà "supportato" anche dal Presidente indonesiano Joko Widodo e dal vice Primo Ministro malese Fadillah. Per l'occasione, Omoda svelerà un ecosistema di brand completamente nuovo e un’iniziativa globale che riguarda il benessere pubblico.