Il Salone di Pechino è alle porte e l'edizione 2024 è ricca di novità interessanti anche per il nostro mercato. Tra i debutti importanti c'è anche quello di una nuova smart: la #5, che il 25 aprile viene presentata sotto forma di concept.

Il SUV di medie dimensioni è stato anticipato da una serie di teaser, che danno una prima idea delle sue forme. La versione di serie arriverà sul mercato italiano nella seconda metà del 2024 e si aggiungerà così alla gamma composta da #1 e #3.

Primo sguardo

A differenza di #1 e #3, la #5 sembra puntare di più su linee nette e taglienti, almeno nelle fiancate e nel frontale. Tra l'altro, vista di fianco la nuova smart ricorda da vicino la Jeep Renegade, anche se ci sono una serie di caratteristiche distintive.

Per esempio, nel posteriore si nota la barra LED che unisce i fari con forma "a goccia", mentre sul tetto è presente un elemento a X che potrebbe essere utilizzato per installare una serie di accessori e migliorare così le capacità di carico del modello.

smart #5, il teaser

In effetti, nel comunicato che accompagna le foto teaser, smart parla di un modello "orientato all'outdoor" e capace di integrare una serie di accessori, due aspetti che rendono la #5 "la compagna perfetta per vivere ogni tipo di avventura e attività, anche oltre le strade asfaltate", dice smart.

Gli interni

Molto particolare anche la scelta dei sedili. Quelli presenti sulla smart sembrano essere composti da più elementi circolari ed è presente anche un supporto per le cosce dalla forma decisamente inusuale.

smart #5, il teaser degli interni

Insieme a questa originale scelta stilistica, sulla #5 dovremmo trovare anche una nuova strumentazione di bordo, forse ulteriormente evoluta rispetto a quella presente su #1 e #3. Sarà interessante saperne di più su batterie e motorizzazioni. Non è noto al momento se anche la #5 adotterà gli accumulatori da 49 kWh e 66 kWh della #1, così come non è chiaro se sarà proposta anche in una versione Brabus da 428 CV. Continuate a seguirci per conoscerla al 100% durante il Salone di Pechino (24 aprile - 4 maggio).