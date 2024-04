Continua ad arricchirsi la gamma della smart #1 che accoglie da oggi i nuovi allestimenti Pure e Pure+, gli entry level per il crossover elettrico compatto. I prezzi partono rispettivamente da 35.045 e 40.045 euro, al di sotto della soglia dei 42.700 per accedere agli incentivi auto 2024.

La prima è abbinata al powertrain da 272 CV con batteria da 49 kWh e autonomia dichiarata di 310 km, la seconda invece monta gli accumulatori più potenti da 66 kWh per 420 km di autonomia, calcolata secondo il ciclo WLTP.

Cosa c'è di serie

Le smart #1 Pure e Pure+ di serie prevedono cerchi in lega da 18", tre colori per la carrozzeria con tetto in tinta, monitor centrale da 12,8", strumentazione digitale da 9,2", sedili in tessuto, sistema keyless, cavo di ricarica, frenata automatica d'emergenza, rilevamento dell'angolo cieco, assistente al cambio di corsia e smart Pilot per la guida assistita di livello 2.

​A cambiare sono i powertrain, sia per quanto riguarda le batterie sia per la ricarica. La Pure infatti in corrente alternata arriva fino a 7,4 kW e 130 in continua, la Pure+ invece sale a rispettivamente a 22 e 150 kW.

Come detto entrambi gli allestimenti possono accedere agli incentivi auto 2024 con prezzi che scendono di 5.000 euro in caso di rottamazione di un veicolo Euro 0 - 4, 3.000 senza rottamazione.