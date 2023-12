La gamma della smart #1 si fa più ricca con l'ingresso delle nuove versioni Pro e Pulse, già ordinabili online e nelle concessionarie. La prima rappresenta la entry level nel listino del crossover elettrico, la seconda invece è mossa dalla trazione integrale, fino a oggi disponibile unicamente sulla Brabus da 428 CV.

I prezzi delle smart #1 Pro partono da 37.548 euro, mentre la Pulse attacca a 46.610 euro.

Le dotazioni

Di serie la smart #1 Pro monta una batteria da 49 kWh, la più piccola della gamma, per un'autonomia dichiarata (e calcolata secondo il ciclo WLTP) di 310. Per quanto riguarda la ricarica si può sfruttare la rete fino a 130 kW di potenza, per passare dal 10 all'80% della capacità degli accumulatori in meno 30 minuti. Per la ricarica in corrente alternata invece il caricatore di bordo monofase è da 7,4 kWh. La potenza del motore rimane di 272 CV, come sul resto della gamma.

smart #1 Pro

L'allestimento Pro del crossover di smart prevede poi vari sistemi di assistenza alla guida come frenata automatica d'emergenza, rilevamento dell'angolo cieco, assistente al cambio di corsia, avviso apertura porta, allarme traffico trasversale, anteriore e posteriore e altro ancora. All'interno sono presenti sedili anteriori regolabili elettricamente e riscaldatati, volante multifunzione, illuminazione ambientale a 64 colori e il sedile posteriore scorrevole.

La smart #1 Pulse invece tocca i 428 CV di potenza (esattamente come la Brabus) grazie a due motori elettrici posizionati su ciascun asse, con 584 Nm di coppia e 0-100 in 4,5". Ad alimentarli ci pensa una batteria da 66 kWh che promette 400 km di autonomia. Di serie ci sono sedili in pelle, mantenitore di corsia, cruise control adattivo, sistema keyless, riconoscimento segnaletica stradale, monitor centrale da 12,8" e molto altro ancora.