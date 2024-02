Da pochi giorni sono stati diffusi i prezzi italiani e tutte le informazioni sugli allestimenti disponibili per la nuova MINI Cooper, la tre porte britannica di quarta generazione che offre motori a benzina ed elettrici.

L'avvio della produzione della MINI Cooper a benzina è fissato per marzo 2024, mentre l'elettrica sarà costruita a partire dal prossimo mese di maggio. Qui vogliamo passare in rassegna l'intero listino italiano della MINI Cooper 3 porte che ha un prezzo base di 28.900 euro per la motorizzazione a benzina e di 32.300 euro per l'elettrica.

MINI Cooper a benzina: prezzi, modelli e allestimenti

Partiamo dalla nuova MINI Cooper a benzina che, come l'elettrica, è proposta in due modelli con potenze diverse e nei quattro allestimenti Essential, Classic, Favoured e JCW. Il modello di accesso alla gamma a benzina è rappresentata dalla MINI Cooper C che ha un prezzo base di 28.900 euro nell'allestimento Essential, è spinta dal tre cilindri turbo benzina 1.5 da 156 CV e ha il cambio automatico doppia frizione a 7 marce.

Fotogallery: Mini Cooper S (2024)

31 Foto

MINI Cooper C MINI Cooper S Motore 1.5 tre cilindri turbo benzina 2.0 quattro cilindri turbo benzina Potenza 156 CV 204 CV Coppia 230 Nm 300 Nm Velocità massima 225 km/h 242 km/h Accelerazione 0-100 km/h 7,7 secondi 6,6 secondi Consumo (WLTP) 5,9-6,5 l/100 km 6,1-6,7 l/100 km Emissioni di CO2 (WLTP) 133-146 g/km 138-150 g/km

In attesa dello sportivo modello John Cooper Works, la più potente MINI a listino è per il momento la MINI Cooper S che ha un prezzo di partenza di 31.900 euro in allestimento Essential. Qui il motore è il quattro cilindri 2.0 turbo da 204 CV, sempre con trazione anteriore e cambio 7 marce.

MINI Cooper C MINI Cooper S Essential 28.900 euro 31.900 euro Classic 31.070 euro 34.070 euro Favoured 34.120 euro 37.120 euro JCW 36.980 euro 39.980 euro

MINI Cooper elettrica: prezzi, modelli e allestimenti

La nuova MINI Cooper 3 porte elettrica ha a sua volta due motorizzazioni e i quattro allestimenti già visti per quella a benzina. L'accesso alla gamma a batteria è rappresentato dalla MINI Cooper E che parte da 32.300 euro che ha un motore elettrico da 184 CV e un accumulatore da 36,6 kWh netti che le garantiscono un'autonomia di 305 km dichiarata da MINI. La potenza massima di ricarica in corrente alternata è di 11 kW, mentre quella in corrente continua è di 75 kW.

Fotogallery: MINI Cooper SE (2024)

66 Foto

MINI Cooper E MINI Cooper SE Motore Singolo motore elettrico Singolo motore elettrico Potenza 184 CV 218 CV Coppia 290 Nm 330 Nm Velocità massima 160 km/h 170 km/h Accelerazione 0-100 km/h 7,3 secondi 6,7 secondi Consumo (WLTP) 13,8-14,4 kWh/100 km 14,1-14,7 kWh/100 km Batteria 40,7 kWh lordi (36,6 kWh netti) 54,2 kWh lordi (49,2 kWh netti) Autonomia (WLTP) 305 km 402 km

Un po' più sportiva è la MINI Cooper SE che monta un singolo motore elettrico da 218 CV e ha un prezzo base di 36.300 euro. La batteria da 49,2 kWh di capacità netta promette un'autonomia WLTP di 402 km, mentre la potenza della ricarica in corrente continua sale a 95 kW.