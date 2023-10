Dopo il debutto al Salone di Monaco 2023 la nuova MINI Countryman si appresta ad arrivare nelle nostre concessionarie, per ora unicamente con i motori benzina. Le versioni 100% elettriche arriveranno in un secondo momento, probabilmente a inizio 2024.

I prezzi della nuova MINI Countryman partono da 34.900 euro e si dipanano su 4 differenti allestimenti, ai quali si aggiunge la più potente della gamma: la MINI Countryman John Cooper Works, con prezzo fissato a 51.000 euro.

Nuova MINI Countryman, prezzi e allestimenti

Di serie per tutti gli allestimenti della nuova MINI Countryman ci sono cerchi in lega da 17", interni in tessuto, luci LED, barre sul tetto, volante in pelle, monitor centrale OLED, park assist, cruise control adattivo, climatizzatore automatico bizona, park assist e molto altro.

Nuova MINI Countryman, il frontale

Un equipaggiamento di serie particolarmente ricco che unisce tutti i gli allestimenti della nuova MINI Countryman, le cui differenze risiedono anche nell'estetica di alcuni dettagli.

L'allestimento base Essential prevede volante in pelle Vescin artificiale, rivestimento del cielo del tetto in tessuto chiaro, cornici della griglia esterna anteriore in nero. La MINI Countryman Classic invece si distingue per la cornice della griglia anteriore in nero High-Gloss e per la presenza di sedili anteriori riscaldati, ricarica wireless per lo smartphone e le MINI Experiences Mode

La Countryman Favoured aggiunge antifurto, head-up display, sedili posteriori scorrevoli, abbaglianti automatici e serbatoio di dimensioni maggiorate. Infine l'allestimento John Cooper Works monta cerchi in lega da 19", dettagli sportivi per esterni e interni, paddle al volante, sospensioni adattive e via dicendo.

Nuova MINI Countryman, gli interni

Per tutti questi allestimenti è prevista la sola motorizzazione 1.5 turbo benzina 3 cilindri mild hybrid da 170 CV, abbinata al cambio automatico 7 rapporti e alla trazione anteriore.

La MINI John Cooper Works All4 invece è mossa dal 2.0 turbo benzina 4 cilindri da 300 CV, disponibile con la sola trazione integrale.

Allestimento Motore Prezzo MINI Countryman Essential 1.5 170 CV mild hybrid 34.900 euro MINI Countryman 1.5 170 CV mild hybrid 37.000 euro MINI Countryman 1.5 170 CV mild hybrid 40.690 euro MINI Countryman 1.5 170 CV mild hybrid 42.560 euro MINI Countryman 2.0 300 CV 51.000

La nuova MINI Countryman vista dal vivo