Debutta la MINI Aceman, anello di congiunzione tra Cooper e Countryman. Il nuovo SUV di segmento B della Casa inglese punta a insidiare tantissime rivali, tra cui la Jeep Avenger.

Proposta esclusivamente in versione elettrica, la Aceman si distingue per il suo stile tipicamente MINI e per degli interni che riprendono in gran parte quanto proposto sulle due “nuove” sorelle della gamma.

MINI Aceman, la plancia

Minimalista ma d’impatto al tempo stesso, la plancia della Aceman richiama la scelta stilistica vista sugli altri modelli recenti del brand britannico. Non c’è il quadro strumenti di fronte al guidatore (ma si può richiedere come optional un head up display) e tutte le informazioni di guida sono concentrate sul display centrale da 24 cm di diametro.

Le bocchette dell’aria condizionata si sviluppano al centro della plancia, mentre sotto al monitor è presente un elemento che raggruppa i pochi comandi fisici dell’auto: avvio e spegnimento, selezione dell'illuminazione interna, volume, cambio, accensione delle telecamere esterne, sbrina lunotto e parabrezza.

MINI Aceman, la connettività

La connettività non manca di certo sulla MINI Aceman, che col suo stile dinamico e la tanta tecnologia di bordo si rivolge principalmente ai giovani. Ne è un esempio il grande monitor centrale circolare con diametro di 24 cm, che integra tutte le funzioni digitali della vettura.

MINI Aceman SE: dal display centrale si possono gestire le luci d'ambiente

Il sottile pannello OLED è alimentato dal sistema operativo MINI OS9 basato su Android e compatibile con Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless. Da qui si possono vedere tutte le informazioni di guida, gestire la navigazione e le modalità di guida (chiamate MINI Experience Modes). Dal display si possono anche selezionare le grafiche e le luci per l’abitacolo.

Sempre a proposito di connettività, scaricando un’app dedicata, la MINI si può parcheggiare da remoto utilizzando il proprio smartphone, grazie alla funzionalità Digital Key Plus.

MINI Aceman 2024 Strumentazione digitale assente Head Up Display Si Monitor centrale 9,5" Mirroring Android Auto (wireless)

Apple CarPlay (wireless) OTA Si Assistente vocale Si

MINI Aceman, qualità e materiali

I rivestimenti sulla Aceman sono curati, come da tradizione del marchio. A bordo, ne vengono utilizzati di tanti tipi, dal tessuto della plancia (con particolari ricamature in rilievo di color arancione) fino al Vescin, una particolare tipologia di pelle vegana. I sedili presentano il logo MINI sullo schienale all’interno di un inserto scamosciato, mentre le cuciture arancioni e bianche creano un interessante contrasto cromatico.

MINI Aceman SE, un dettaglio dei sedili

Non mancano anche il piano black per la parte della plancia e un dettaglio posto di fronte al volante che ricorda la forma del cinturino di un orologio.

MINI Aceman, lo spazio

Le dimensioni compatte della MINI Aceman e la particolare forma del posteriore vanno a penalizzare in parte la capacità di carico.

MINI Aceman SE, lo spazio per i passeggeri posteriori MINI Aceman SE, il bagagliaio

Secondo i dati ufficiali, la MINI ha una volumetria minima di 300 litri e supera i 1.000 litri abbattendo la fila posteriore in modalità 60:40. Per fare un confronto, la Jeep Avenger elettrica ha una capacità tra 355 e 1.250 litri.

Dietro si sta bene in due passeggeri, mentre al centro si è leggermente sacrificati vista la presenza del tunnel centrale.