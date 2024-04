Si aggiunge un nuovo allestimento alla gamma della MINI Cooper S. La versione più potente (al momento) della rinnovata compatta inglese è disponibile ora anche nella configurazione Classic.

Caratterizzata da una serie di inserti dedicati per la carrozzeria e per gli interni, questa Cooper S si affida sempre al 2 litri turbo 4 cilindri da 204 CV e 300 Nm di coppia (con cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti), con un prezzo base di 34.075 euro.

Cosa cambia dalle altre MINI

L'allestimento Classic è abbinabile a una serie di colorazioni esclusive per la carrozzeria (tra cui l'Ocean Wave Green della vettura delle foto). Inoltre, si può richiedere il tetto a contrasto e le calotte degli specchietti retrovisori di colore bianco o nero, mentre per quanto riguarda i cerchi in lega si possono scegliere design specifici da 16" a 18".

MINI Cooper S Classic MINI Cooper S Classic, il posteriore

Nell'allestimento Classic, l'abitacolo presenta superfici nero-blu in materiale a maglia bicolore. Nella dotazione sono inclusi i sedili con rivestimento Vescin in tinta grigia o nera, mentre sullo schienale c'è un motivo traforato a pied-de-poule. A completare il tutto sono presenti le cuciture blu e gli inserti in tessuto fantasia sulle fiancate.

La dotazione

Nell'equipaggiamento di serie della MINI sono inclusi vari sistemi ADAS. Per esempio, la funzione Safe Exit monitora l'area circostante il veicolo parcheggiato e avverte gli utenti della strada in avvicinamento prima che la portiera venga aperta.

MINI Cooper S Classic, i sedili

C'è poi l'Active Cruise Control che aiuta il guidatore mantenendo automaticamente la distanza dal veicolo che precede e monitorando continuamente la strada. Il Parking Assistant di serie riconosce automaticamente gli spazi di parcheggio e si occupa del processo di parcheggio automatico premendo un pulsante.

Naturalmente, si possono aggiungere vari pacchetti alla Cooper S, che includono optional come il riscaldamento dei sedili anteriori, l'antifurto e l'head-up display.