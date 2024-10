La Citroen C4 si rifà il look. A quattro anni dal debutto, la compatta di segmento C cambia dentro e fuori sia nella variante con carrozzeria tradizionale sia nella X, con tetto in stile coupé.

Nella nuova gamma della C4 ci sono anche due motorizzazioni elettriche, per un’autonomia massima che supera i 400 km. Ecco tutti i cambiamenti.

Citroen C4 restyling, gli esterni

Esteticamente, le C4 restyling adottano la filosofia di design che ha debuttato sul concept Oli del 2022 e che si è vista sulle Citroen più recenti, come la C3. Davanti si trova il nuovo logo del marchio, col Double Chevron in Silver Chrome. Nuovi i proiettori LED suddivisi in tre elementi orizzontali distintivi, mentre le forme del paraurti sono state riviste.

Citroën Citroën C4 (2025) Citroën Citroën C4 X (2025)

Tra le aggiunte, ci sono anche i cerchi Amber da 18” con finitura diamantata e design aerodinamico, mentre al posteriore le modifiche sono sostanzialmente impercettibili.

Citroen C4 restyling, gli interni

A bordo, la Citroen conferma in gran parte l’impostazione del modello uscente, nonostante diverse migliorie. A tal proposito, i sedili Advanced Comfort sono stati ridisegnati e presentano una schiuma più spessa di 15 mm.

Citroën Citroën C4, gli interni

La plancia è stata aggiornata con un nuovo quadro strumenti da 7” in alta definizione e con la presenza dell’head-up display a colori. Il monitor centrale è da 10”, integra ChatGPT per miglirare il riconoscimento vocale, ha la navigazione 3D di serie e supporta gli aggiornamenti over-the-air.

Completa la suite di sistemi di assistenza alla guida, che include la frenata d’emergenza, l’avviso anticollisione e il cruise control adattivo con Stop&Go.

Citroën Citroën C4 X, il bagagliaio

Il bagagliaio della C4 ha una capacità minima di 380 litri e può essere aumentata fino a 1.250 litri abbattendo i sedili posteriori. Nella C4 X, invece, la volumetria minima sale a 510 litri.

Citroen C4 restyling, i motori

Sia la C4 che la C4 X restyling sono disponibili col 1.2 mild hybrid da 100 CV e 205 Nm e 136 CV e 230 Nm, entrambi aggiornati all’inizio del 2024.

In un secondo momento, la gamma sarà completata dalle versioni elettriche da 136 CV e 156 CV. La prima è abbinata a una batteria da 50 kWh, mentre la seconda a un accumulatore da 54 kWh. Le autonomie dichiarate sono rispettivamente di 355 e 415 km per la C4 e di 360 km e 425 km per la C4 X.

Citroën Citroën C4 (2025)

Tutte le versioni si possono ricaricare fino a 100 kW, riuscendo così a recuperare circa 10 km di autonomia al minuto.

Inoltre, tutti i modelli sono predisposti per la tecnologia V2L, che consente di erogare elettricità a dispositivi esterni. Si potrà sfruttare questa funzione nella prima metà del 2025, con Citroen che renderà disponibile una speciale presa – come accessorio – a bordo del veicolo.