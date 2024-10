La C5 Aircross Concept debutta al Salone di Parigi svelando le nuove proporzioni e lo stile di quello che potrebbe essere il prossimo SUV di segmento C della gamma. Nasconde anche altre innovazioni, soprattutto a bordo, ma per il momento la Casa non è scesa nei dettagli.

E' progettata sulla piattaforma STLA Medium del Gruppo Stellantis e ha nel mirino concorrenti come la Jeep Compass, la Volkswagen Tiguan o la Alfa Romeo Tonale.

Un design che cambia passo

La C5 Aircross Concept è lunga 4,65 m (+15 cm rispetto all'attuale C5 Aircross) e alta 1,66 m, ha quindi proporzioni inedite e, senza linee morbide e arrotondate, adotta un design più spigoloso rispetto alle altre Citroen. Davanti il muso del cofano è abbassato e ha una forma verticale per incorporare il nuovo logo, mentre nella parte posteriore il tetto arretra e il portellone è molto verticale, suggerendo un ampio volume di carico.

Il design della fiancata è caratterizzato da un marcato movimento dall'anteriore al posteriore: l'abitacolo è curvo, i finestrini laterali sono dotati di appendici aerodinamiche e le porte anteriori ricordano un po' quelle della C3 e o della C3 Aircross.

InsideEVs C5 Aircross Concept al Salone di Parigi 2024

Se poi nel frontale si trova la nuova firma luminosa a tre punti della Casa, le luci posteriori Citroen Light Wing sono tagliate per guidare il flusso dell'aria. Inoltre il volume curvo che si avvicina al paraurti posteriore è stato progettato in modo che, a seconda della velocità, il flusso che si unisce ai vortici inverta in parte la resistenza e crei una spinta. Il tetto è stato scavato, sempre allo scopo di migliorare l'efficienza aerodinamica, e in varie parti del veicolo sono stati integrati flap e prese d'aria per migliorare ulteriormente le prestazioni aerodinamiche.

Aerodinamica ed efficiente

Tutti questi dettagli che rendono la carrozzeria della C5 Aircross Concept filante sono stati pensati dai progettisti per renderla più efficiente. Stando a Citroen, questo design le permette "un'autonomia elettrica in autostrada stimata in 30 km in più rispetto all'attuale silhouette della C5 Aircross".

La C5 Aircross Concept, come anticipato, prefigura un SUV con cinque posti a bordo basato sulla nuova piattaforma STLA-Medium. Sarà quindi un veicolo multi-potenza (a combustione interna, ibrido e 100% elettrico) e beneficerà di una serie di ausili alla guida e di un'interfaccia di connettività e infotainment di ultima generazione.

Continuate a seguirci per saperne di più su tutte le novità al Salone di Parigi 2024.