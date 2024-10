Sono passati esattamente 4 anni dall'arrivo sul mercato della Citroen Ami, il quadriciclo elettrico francese che durante questo periodo è riuscito a conquistare migliaia di giovani in Europa e nel mondo.

Per festeggiare questo importante compleanno, al Salone di Parigi 2024, in scena dal 14 al 20 ottobre nella capitale francese, la Casa del Double Chevron toglie i veli da una piccola anticipazione sul restyling della mini auto, in arrivo nel 2025. Cambia tanto fuori, scopriamola.

Cambia per restare pratica e compatta

La nuova Citroen Ami debutterà nella prima metà del 2025 con la stessa formula e le stesse forme di oggi ma con diversi nuovi dettagli che si possono vedere dal vivo alla kermesse parigina e attraverso le poche foto divulgate finora dall'azienda.

Citroën Citroën Ami (2025)

Partendo dal frontale, la nuova generazione del quadriciclo francese prevede un nuovo paraurti anteriore con una fascia nello stesso colore della carrozzeria, abbinata a due nuovi fanali circolari circondati da dettagli neri, quasi ad assomigliare a delle ciglia.

Citroën Citroën Ami (2025)

Ma non è tutto. Sotto al parabrezza in questa nuova evoluzione dell'Ami trova ora posto una nuova sezione inclinata, che ospita il nuovo logo della Casa, abbinato a una parte inferiore del paraurti meno arrotondata e con bordi più nitidi: dettagli che vengono ora ripresi anche dalle firme grafiche apposte sugli elementi decorativi delle portiere e sulle ruote, quest'ultime, ora con un motivo a scacchiera.

Il tutto, come di consueto, si ritrova anche nel posteriore, dove l'auto da sempre è simmetrica rispetto al frontale per rendere il più efficiente possibile la produzione. Nessuna novità dichiarata, almeno per il momento, per quanto riguarda l'abitacolo.

Citroën Citroën Ami (2025), gli interni

Tante Ami a Parigi

Ma l'anticipazione del restyling della Citroen Ami non è l'unica novità che riguarda il quadriciclo al Salone di Parigi. La Casa francese, infatti, toglie i veli per la prima volta anche dalla concept Ami Buggy Vision, un esercizio di stile "estremo" senza porte e con un tetto apribile progettato sul tema del kite surf, con pneumatici specifici e protezioni laterali. Non è chiaro se diventerà mai un modello di serie.