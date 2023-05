Serrate le fila dopo la complessa fusione che l'ha fatta nascere, Stellantis ora sta fissando i punti-cardine della sua strategia di espansione anche sui mercati emergenti. Mercati che non comprendono soltanto America latina, Cina e India, ma anche il continente africano.

Dopo decenni passati a presidiare soprattutto le aree del centro e del nord con veicoli prodotti su licenza, Stellantis ha infatti posto solide basi soprattutto nella zona del Maghreb, e in particolare a Kenitra, in Marocco, dove sorge uno degli stabilimenti più recenti ma già importanti per i piani del colosso italofrancese.

Prima raddoppia, poi quadruplica

Il Marocco è uno dei Paesi più "ricettivi" per le industrie europee dell'auto: qui anche il Gruppo Renault Nissan ha due impianti importanti e all'avanguardia, sorti grazie al sostegno del Governo di Rabat.

Per Stellantis, il discorso è più o meno lo stesso: l'impianto di Kenitra è stato costruito tra il 2015 e il 2018, quando ha iniziato la produzione della Peugeot 208 di seconda generazione, a cui poco dopo si è aggiunta quella della piccola elettrica Citroen Ami.

La fabbrica Stellantis di Kenitra, in Marocco

Va sottolineato che il progetto prevede da subito ampi margini di crescita: i volumi produttivi iniziali sono di appena 90.000 unità annue, ma con l'obiettivo, già raggiunto, di portarli entro pochi anni a 200.000 vetture l'anno con una forza lavoro di 4.500 addetti.

Nel novembre del 2022, la dirigenza del colosso italo-francese e il governo del Marocco siglano una nuova intesa con l'ulteriore stanziamento di oltre 300 milioni di euro. Lo scopo è perseguire gli obiettivi di crescita produttiva e introdurre la nuova piattaforma "smart car", facendo di Kenitra la testa di ponte per conquistare in modo più massiccio Africa e Medio Oriente.

La produzione nella fabbrica di Kenitra nel 2022

Sostenibilità anche sociale

L'operazione non è soltanto commerciale, ma abbraccia anche gli obiettivi di sostenibilità sociale ed economica delineati nel piano "Dare Forward 2030": il tasso di integrazione locale nella forza lavoro è del 69% con forte spinta allo sfruttamento dei talenti locali.

Anche sotto l'aspetto ambientale l'impianto è considerato un modello: il consumo di energia per veicolo prodotto è di circa 425 kWh e, grazie alla strategia nazionale del Paese, che ha fortemente investito sulle fonti rinnovabili, potrà presto fregiarsi del titolo di fabbrica a basso impatto, nonostante l'aumento della produzione

Questa raddoppierà portandosi a 400.000 veicoli all'anno, a cui si aggiungeranno 50.000 mini-vetture elettriche, tra cui appunto Citroen Ami e la gemella Opel Rocks-e.

La scheda di Kenitra