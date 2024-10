Dopo la A290 e prima della futura A110 elettrica, Alpine mostra al Salone di Parigi 2024 la A390_β, una showcar che preannuncia il secondo step del Dream Garage a zero emissioni del marchio. Il nome è piuttosto particolare (e anche difficile da pronunciare) e riprende la nomenclatura di Alpine con una A seguita da tre numeri: il 3 fa riferimento alle dimensioni dell'auto e il 90 alle vetture della Marca pensate per un utilizzo quotidiano.

La lettera greca beta alla fine indica la fase intermedia di sviluppo prima del lancio ufficiale dell’auto di serie (che si chiamerà solo A390).

Alpine A390_β: eccola dal vivo a Parigi

La Alpine A390_β vista dal vivo a Parigi

Ispirata alle Alpi

Come la concept car Alpenglow, presentata al Salone di Parigi due anni fa, la A390_β trae ispirazione dalle catene montuose delle Alpi. Trattandosi di una fastback è stata progettata con un particolare occhio di riguardo all'aerodinamica. Davanti, ad esempio, il flying bridge agevola il passaggio dell’aria sulla parte superiore della carrozzeria e dietro la striscia luminosa dei fari può estendersi o contrarsi di 80 mm, consentendo così alla A390_β di passare da un design di tipo short-tail ad uno long-tail riducendo il coefficiente di resistenza aerodinamica. Inoltre il pianale è rivestito da una struttura unica nel suo genere realizzata in carbonio riciclato ultraleggero.

Alpine Alpine A390_β

Il design dei cerchi (22 pollici all’anteriore e 23 pollici al posteriore) si ispira ai fiocchi di neve, resistenti e leggeri, e i coprimozzi al centro della ruota sono illuminati da un alone bluastro (le gomme saranno sempre francesi, Michelin). Per distinguersi anche al buio la A390_β sfoggia inoltre, sia all’anteriore che al posteriore, triangoli illuminati, chiamati "Cosmic Dust", che richiamano l’immagine di una stella cometa che attraversa l’atmosfera. Anche il colore dell'auto è un rimando al cielo, è un blu intenso che presenta delle particolari sfumature.

Com'è fatta dentro

L’abitacolo si ispira, invece, ad una goccia d’acqua ed è pensato per dare solo un'idea del futuro, non per esserlo concretamente, adesso. "Il design esterno colorato contrasta con gli interni monocromatici, dove l’intenso nero del minerale si contrappone al biancore immacolato della neve - spiega Antony Villain, Direttore del Design di Alpine - . La tecnologia convive con la natura, il grezzo con il raffinato, il caldo con il freddo... Il posto guida stesso ha due volti e basta un semplice gesto sul comando centrale per trasformarlo in cockpit di Formula 1". Altri pulsanti permettono di modificare le sospensioni idrauliche, dosare la frenata rigenerativa e adattare le modalità multimediali.

Alpine Alpine A390_β, gli interni

Il cockpit della A390_β consta poi di un triangolo luminoso che concretizza graficamente l’asse di guida e promette al pilota un’esperienza cosiddetta “Feel@One”, ovvero di diventare un tutt’uno con l’auto. In pratica tre lamine di vetro, situate dietro al volante e poste in successione, creano un effetto olografico dove si leggono le informazioni di guida.

Il cockpit della A390_β

Contrariamente alla parte anteriore dell’abitacolo, dove tutto è concentrato sulla guida, lo spazio posteriore è all’insegna del comfort. La panchetta bianca è assemblata in un unico pezzo per dare ai passeggeri l’impressione di essere i primi a lasciare la propria impronta su uno strato di neve fresca e al centro c’è un cubo che si rivolge ai passeggeri sotto forma di ologramma. Sul ripiano posteriore, i cristalli di Stratasys, inoltre, ricordano lo scintillio della neve colpita dai raggi del sole. Una curiosità: i poggiatesta dei sedili sono stampati in 3D da Erpro Group, leader francese della stampa 3D.

Alpine Alpine A390_β, i sedili posteriori Alpine A390_β, i poggiatesta dei sedili anteriori

Tre motori

La fastback sportiva sarà dotata di tre motori elettrici sviluppati da Alpine: uno all’anteriore e due al posteriore. Potrà, inoltre, contare su un sistema a trazione integrale non permanente (la trazione sugli assali avverrà secondo una logica di gestione intelligente della coppia sviluppata dagli ingegneri dell'azienda, l'Active Torque Vectoring).

"La A390_β preannuncia la futura fastback sportiva che arricchirà la gamma Alpine inaugurando l’era del piacere di guida elettrico per gli amanti dell’auto che cercano la sportività di una A110 e il perfetto equilibrio tra distinzione, prestazioni e utilizzo quotidiano - dice Sovany Ang, Direttrice Prestazioni Prodotto di Alpine -. La A390 riunirà il meglio delle tecnologie sviluppate da Alpine e dai nostri partner".