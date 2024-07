La Alpine A290 si può ordinare e, in occasione del lancio, è offerta anche la A290 GTS Première Edition, una serie limitata a 1.955 esemplari con prezzi a partire da 46.200 euro. Quest'edizione speciale rende omaggio alla creazione della Marca da parte di Jean Rédélé nel 1955 ed è basata sul livello GTS, eroga la potenza di 220 CV ed è dotata di batteria da 52 kWh con un’autonomia fino a 380 km (WLTP).

Il listino della Alpine A290 parte da 38.700 euro per la A290 GT. La A290 GT Premium ha prezzi da 41.900 euro; la A290 GT Performance da 41.700 euro e la A290 GTS da 44.700 euro. Due le varianti di potenza, 180 CV o 220 CV.

Alpine A290, gli allestimenti

La A290 GT, con motore da 180 CV, è dotata di serie di pneumatici Michelin Sport EV e cerchi in lega da 19” Iconic. A bordo è presente un caricabatterie a corrente alternata da 11 kW bidirezionale e può raggiungere 100 kW in ricarica rapida in corrente continua. Gli interni blu sono rivestiti in TEP, arricchiti da un volante sportivo in pelle Nappa e dalla bandiera francese sul cruscotto. Questo primo livello offre di serie, tra l’altro, sedili anteriori riscaldati, privacy glass, climatizzatore automatico e ambient lighting. Ci sono poi il sistema Alpine Portal, con display ad alta risoluzione da 10,1”, completo di Google Automotive Services con Google Maps, Google Assistant e Google Play; Adaptive Cruise Control e Parking Camera.

La A290 GT Premium, con motore da 180 CV, si riconosce per il tetto nero a contrasto con profilo blu opaco e le pinze dei freni anteriori Brembo Blu Alpine, offre di serie Alpine Drive Sound e l’impianto audio Devialet. Gli interni sono in pelle Nappa con cuciture e monogrammi Alpine, il volante è riscaldato e poi ci sono il caricabatterie a induzione per smartphone e il retrovisore interno elettrocromico frameless.

La A290 GT Performance, con motore da 220 CV e dotata di Alpine Telemetrics, si distingue per le pinze dei freni anteriori Brembo rosse, gli pneumatici Michelin Pilot Sport 5 e gli elementi stilistici neri, come i monogrammi e il logo Alpine sui parafanghi anteriori.

La A290 GTS abbina le dotazioni di A290 GT Premium con il motore da 220 CV. Riprende tutti gli equipaggiamenti degli altri livelli e si differenzia per i cerchi da 19” Snowflake neri e le pinze dei freni anteriori Brembo rosse. Tra gli equipaggiamenti segnaliamo: impianto audio Devialet, pneumatici Michelin Pilot Sport 5, interni a contrasto in pelle nappa e Alpine Telemetrics Premium.

Alpine A290, i prezzi

Allestimento Potenza massima Coppia massima Capacità della batteria Prezzi da A290 GT 180 cv (130kW) 285 Nm 52 kWh 38.700 euro A290 GT Premium 180 cv (130kW) 285 Nm 52 kWh 41.900 euro A290 GT Performance 220 cv (160kW) 300 Nm 52 kWh 41.700 euro A290 GTS 220 cv (160kW) 300 Nm 52 kWh 44.700 euro

A290 GTS Première Edition, da 46.200 euro

La A290 GTS Première Edition (1.955 esemplari in tutto il mondo con motore da 220 CV) ha la carrozzeria di colore Nero Profondo, tetto con profilo blu, pinze freno blu e cerchi da 19” Snowflake con finitura nero lucido dotati di pneumatici Michelin Pilot Sport 5. Dentro i rivestimenti sono in pelle Nappa e ci sono l'impianto audio 615 W Devialet con 9 altoparlanti, la placchetta interna “Première Edition 1 out of 1955” e i tappetini “Première Edition”.

A290 GTS Première Edition

Come optional (1.400 euro) ci sono tre livree: