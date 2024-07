A pochi giorni dal debutto ecco arrivare i prezzi della nuova Ford Capri, il nuovo SUV coupé elettrico dell'Ovale Blu, basato sulla piattaforma MEB di origine Volkswagen e strettamente imparentato con la Explorer.

Il listino parte da 42.750 euro e prevede due differenti allestimenti abbinabili a tre powertrain, con potenze di 170, 286 o 340 CV e trazione posteriore o integrale.

Ford Capri 2024, gli allestimenti

Vediamo ora cosa propongono gli allestimenti della Ford Capri 2024.

La versione entry level - chiamata semplicemente Capri - di serie prevede luci full LED con abbaglianti ad attivazione automatica, cerchi in lega da 19", vetri posteriori oscurati, spoiler posteriore, climatizzatore automatico bi-zona, volante e sedile guidatore riscaldabili, caricatore wireless per smartphone, strumentazione digitale da 5,3", infotainment da 14,6" con aggiornamenti OTA e compatibile con Android Auto e Apple CarPlay (anche wireless), comandi vocali, vari sistemi di assistenza alla guida, cavo di ricarica trifase Mode 3, caricatore da 135 kW per la versione a trazione posteriore, da 185 kW per l'integrale.

Ford Capri 2024, la vista laterale Ford Capri 2024, gli interni

La top di gamma Ford Capri Premium aggiunge proiettori a matrice di LED, cerchi in lega da 20", portellone posteriore ad apertura automatica, illuminazione interna multi colore, sedili sportivi e altro ancora.

La lista degli optional per la Ford Capri 2024 è ricca e comprende tra le altre cose cerchi da 21" (1.200 euro), pompa di calore (1.250 euro), tetto panoramico fisso (1.000 euro), pacchetto di assistenza alla guida (con telecamere da 360°, head-up display, active park assist, mantenitore attivo della corsia e portellone ad apertura automatica) a 1.200 euro.

Ford Capri 2024, i prezzi

Versione Motore Batteria Trazione Prezzo Ford Capri 125 kW - 170 CV 52 kWh Posteriore 42.750 euro Ford Capri 210 kW - 286 CV 77 kWh Posteriore 51.500 euro Ford Capri 250 kW - 340 CV 78 kWh Integrale 55.000 euro Ford Capri Premium 125 kW - 170 CV 52 kWh Posteriore 47.000 euro Ford Capri Premium 210 kW - 286 CV 77 kWh Posteriore 54.500 euro Ford Capri Premium 250 kW - 340 CV 78 kWh Integrale 58.000 euro