Uno storico nome della storia europea di Ford torna per rilanciare la produzione e le vendite nel Vecchio Continente. È la nuova Ford Capri che rinasce sotto forma di SUV coupé elettrico.

Presentando la Capri 2024, Marin Gjaja, Chief Operating Officer di Ford Model dice: "Un nuovo veicolo elettrico, sviluppato e prodotto in Europa. La Ford Capri ha un'anima che solo un costruttore di grande tradizione può dare a un'auto".

Impostazione sportiva per la seconda elettrica di Ford

la Ford Capri è la seconda auto elettrica della nuova generazione che esce dalla linea di produzione del modernissimo Centro veicoli elettrici di Colonia. La nuova Capri si presenta come un SUV coupé dal design sportivo.

Chiamatelo come volete: Una Ford Explorer più bella o la Volkswagen ID.5 più elegante, perché la Capri condivide la piattaforma MEB con entrambe.

Design e dimensioni

Ford ha presentato la Capri originale nel 1968. Secondo Ford, la nuova Capri condivide con il suo storico predecessore molto più del semplice nome: riprende anche alcune caratteristiche di design della sua antenata.

Ford Capri, la vista frontale Ford Capri, la vista posteriore

Ad esempio, il cofano anteriore, davanti al quale una griglia piatta si estende per quasi tutta la larghezza del veicolo tra i fari orizzontali, cita il modello stilistico della prima Capri, così come la piega inclinata del passaruota posteriore all'altezza delle maniglie delle porte.

L'elemento di design più evidente, tuttavia, è il parabrezza a forma di C che si assottiglia verso la parte posteriore: già allora sottolineava efficacemente la linea elegantemente inclinata del coupé della classica Ford Capri. Nella nuova edizione completamente elettrica, i passaruota posteriori si incurvano nella parte inferiore.

Ford Capri (1969) Ford Capri (2024)

La nuova Ford Capri è lunga 4.634 millimetri, larga 1.872 millimetri e alta 1.626 millimetri a vuoto. Il passo è di 2.767 millimetri. I cerchi in lega Aero sono di serie: 19 pollici per la linea di allestimento Capri e 20 pollici per la Capri Premium. Come optional sono disponibili anche cerchi da 21 pollici. In ogni caso, la larghezza degli pneumatici è di 235 centimetri all'anteriore e 255 al posteriore.

Anche la verniciatura di presentazione Vivid Yellow fa la sua figura: allude ai popolari "colori pop" degli anni '70 ed evoca immediatamente il ricordo della leggendaria Ford Capri RS. In alternativa, i clienti possono ordinare la Ford Capri anche nei colori Agate Black Metallic, Frozen White, Magnetic Grey Metallic, Blue My Mind Metallic e Lucid Red Metallic.

Ford Capri, il dettaglio del bagagliaio

Nella versione Premium, l'ampio portellone posteriore può essere aperto elettricamente con un movimento del piede controllato da un sensore sotto il paraurti posteriore - questa funzione è disponibile come optional per la versione base della Ford Capri. Il cofano del bagagliaio rivela un vano di carico di oltre un metro di larghezza e 63 centimetri di altezza. Dietro c'è un bagagliaio con un volume di 572 litri, che può essere ampliato fino a 1.510 litri abbattendo la seconda fila di sedili.

Tecnologia e guida

Per il lancio sul mercato, Ford equipaggia sia la versione a trazione posteriore che quella a trazione integrale con una batteria agli ioni di litio NMC (nichel-manganese-cobalto) ad autonomia estesa. L'opzione di precondizionamento della batteria è stata integrata nel sistema di navigazione e come funzione manuale.

Nella versione a trazione posteriore, l'accumulatore di energia ha una capacità netta di 77 kWh. Il motore posteriore converte questa energia in una potenza di picco di 210 kW (286 CV) con una coppia non-stop di 545 Nm. Ciò consente alla Ford Capri RWD di accelerare da zero a 100 km/h in 6,4 secondi, mentre la velocità massima è limitata a 180 km/h.

Ford Ford Capri (2024)

Il veicolo a trazione posteriore può raggiungere un'autonomia di 627 km con una singola carica. La ricarica può essere effettuata tramite corrente alternata da 11 kW presso la wallbox di casa o tramite ricarica rapida a corrente continua (DC) con una capacità di ricarica fino a 135 kW presso i punti di ricarica pubblici. Secondo Ford, la batteria ha bisogno di circa 28 minuti per passare dal 10 all'80% della sua capacità in un punto di ricarica a corrente continua.

La versione a trazione integrale può farlo ancora più rapidamente, in 26 minuti: È dotata di una capacità di ricarica di 185 kW. La batteria ad autonomia estesa, con 79 kWh di capacità utilizzabile, consente un'autonomia fino a 592 km. Un'unità sull'asse anteriore integra la coppia del motore dell'asse posteriore da 545 Nm con ulteriori 134 Nm. In combinazione con la potenza massima di 250 kW (340 CV), questo consente uno scatto da zero a 100 km/h in 5,3 secondi. La versione a trazione integrale consente inoltre una velocità massima di 180 km/h.

Una parola sul peso: il peso a vuoto della nuova Capri è compreso tra 2.098 e 2.190 kg. In confronto, l'ultima, terza generazione della Capri classica pesava tra i 1.040 e i 1.250 kg.

Interni e connettività

Gli interni della nuova Ford Capri, altamente digitalizzati, sono ridotti all'essenziale. Non sorprende che ci siano molti parallelismi con la Ford Explorer.

Il touchscreen da 14,6 pollici al centro dell'abitacolo è un importante elemento di controllo in questo concetto. Essendo orientabile, funge anche da copertura per il vano portaoggetti "My Private Locker".

Ford Ford Capri (2024)

Anche la "MegaConsole" da 17 litri, situata al centro della console centrale, offre un ampio spazio di stivaggio. Il sedile del conducente regolabile elettricamente a dodici vie con interruttore di memoria è dotato di serie di una funzione di massaggio. Il volante e i sedili anteriori possono essere riscaldati e il conducente può anche avviare la pre-climatizzazione dell'abitacolo a distanza. Gli smartphone della nuova Ford Capri possono essere collegati in modalità wireless al Ford SYNC Move tramite Apple CarPlay e Android Auto. I cavi sono superflui anche per la ricarica dei dispositivi mobili: Gli smartphone compatibili con la tecnologia Qi assorbono l'energia in modo induttivo.

Un sistema audio con sette altoparlanti, tra cui una soundbar e un controllo del volume in funzione della velocità, assicura il piacere del suono nel veicolo. Il sistema di navigazione in rete garantisce una guida favorevole e sempre aggiornata.

Ford Ford Capri (2024)

Oltre a queste caratteristiche, la versione top di gamma Capri Premium dispone di un sistema audio B O con dieci altoparlanti, tra cui soundbar e subwoofer. Regola inoltre il volume in base alla velocità. L'illuminazione d'ambiente avvolge l'abitacolo in atmosfere cromatiche suggestive.

In linea con la dotazione di serie di alta qualità, l'elenco degli optional è ridotto. Sono disponibili sedili anteriori ergonomici certificati da Aktion Gesunder Rücken e.V. (AGR), aria condizionata con pompa di calore e tetto panoramico in vetro per la Capri Premium.

Al momento del lancio del modello, Ford offre la nuova Ford Capri completamente elettrica in Germania a partire da 51.950 euro con batteria ad autonomia estesa e trazione posteriore. I clienti possono anche scegliere una trazione integrale e tra le varianti di allestimento di alta qualità Capri e Capri Premium.