Il passato non muore mai. A volte se sta nascosto per decenni e decenni, per poi tornare con il suo carico di nostalgia. Il mondo dell'auto funziona così, perché se un modello di successo va in pensione possiamo essere certi che - prima o poi - farà nuovamente capolino sulle strade. Riveduto e corretto, modificato nell'estetica o nelle meccanica.

Effetto che potrebbe far nascere nei cuori degli appassionati l'annuncio del ritorno delle Ford Escort Mk1 ed RS200, i cui nomi sono impressi a fuoco nella storia della Casa statunitense. Non pensate però a revival elettrici con forme da crossover. In questo caso è - quasi - tutto come una volta, grazie all'accordo tra Ford e l'inglese Boreham Motorworks, azienda inglese che produrrà sotto licenza ufficiale versioni moderne di alcuni dei modelli più iconici dell'Ovale Blu.

A volte ritornano

Gruppo B. Dite queste parole a un appassionato di auto e gli verrà la pelle d'oca. Periodo di bolidi esagerati protagonisti del mondiale Rally anni '80, rombanti mostri con cavallerie da supercar. Per questo velocissimo mondo nacque la Ford RS200, mai capace di raggiungere i successi di un altro mostro sacro come la Lancia Delta ma non per questo meno venerata.

Ford RS200

A lei, o meglio alla sua versione ammodernata, spetterà il compito di dare il via alla collaborazione tra Boreham Motorworks e Ford. Progettata da zero riprenderà le forme della RS200 e sarà omologata per la circolazione su strada. A 40 anni dalla nascita dell'originale quindi la coupé a trazione integrale tornerà. E le prime foto ci dicono che lo stile sarà fortemente ispirato al passato.

Sarà invece fedele al progetto dell'epoca - comprendendo numeri di telaio a seguire la sequenza numerica degli esemplari prodotti nel passato - la riedizione della Ford Escort Mk1, prima generazione di uno dei modelli più amati e apprezzati dell'Ovale Blu. Auto nata nel 1968 e amata più del previsto dal pubblico, con il merito anche di aprire la strada alla Mk2 e ai suoi successi nel mondiale Rally.

Ford Mk1

Poche ma buone

La produzione di RS200, Escort Mk1 e degli altri 5 modelli Ford previsti per i prossimi anni sarà a tiratura limitata, con prezzi ancora da dichiarare. Se la cosa vi interessa potete compilare il form sul sito ufficiale di Boreham Motorworks, indicando anche dove farvi spedire l'auto.