La Fiat Panda si prepara al grande salto che la porterà a diventare elettrica, pronta a sfidare altre piccole a batteria presentate negli scorsi mesi. Una nuova vita per la bestseller italiana, nata nel 1980 dalla matita di Giorgetto Giugiaro.

Proprio a lei, la Fiat Panda originale, guarderà il restomod firmato da Inglorious Basterds Cycles, officina ferrarese che da mesi prepara la riedizione - in salsa più fuoristradistica che mai. Lo sguardo infatti è rivolto alla Fiat Panda 4x4.

I primi giri

Proprio i ragazzi di Inglorious ci hanno girato il breve video che trovate qui sotto, con protagonista la loro Panda impegnata in alcuni test. Si vede poco, davvero poco, ma un'idea di come sarà ce la siamo già fatta qualche tempo fa grazie ad alcuni render.

La Fiat Panda 4x4 di Inglorious Basterds Cycles

Lo stile della Fiat Panda 4x4 originale è ripreso in pieno, assieme a numerose modifiche estetiche dovute all'esigenza di creare un fuoristrada vero e proprio. Con dimensioni contenute. Luci supplementari e ruote tassellate le danno un aspetto decisamente da "dura", le linee nette aiutano ad affrontare al meglio i percorsi in offroad. Là dove la Fiat Panda 4x4 di Inglorious Basterds Cycles - sulla carta - pare non temere alcun imprevisto.

Al di là dei differenziali anteriore e posteriore, delle barre stabilizzatrici e dello sgancio manuale per la trazione quello che più stupisce è l'altezza da terra di ben 42 cm che, unita al disegno dei paraurti, permette di ottenere angoli di attacco e uscita di 64°. E pensare che con i render si pensava di arrivare a un già ottimo 45°.

Gli interni della Fiat Panda 4x4 di Inglorious Basterds Cycles

Selvaggia fuori e super tecnologica dentro. Come visto nei render di qualche tempo fa infatti la plancia ospiterà strumentazione digitale e sistema di infotainment. A completare l'opera ci penseranno 4 sedili singoli in pelle.

La presentazione della Panda 4x4 di Inglorious Basterds Cycles è prevista per l'autunno del 2024.