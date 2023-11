Sognate da sempre di avere una Fiat Panda 4x4 di prima generazione? Oggi potreste comprarne una, quasi nuova. Si chiama Fiat Panda 4x4 Heritage ed è stata restaurata minuziosamente dall'omonima divisione della casa italiana dedicata al ripristino e alla conservazione delle auto di un tempo, la stessa che alcuni mesi fa aveva dato una seconda vita anche a una gemella identica, oggi conservata nell’Heritage Hub di Torino. Ecco la sua storia.

Solo a Mirafiori

L'esemplare blu di Fiat Panda 4x4 che vedete in foto è stato prodotto nei primi anni 2000 per essere utilizzato specificamente all'interno del grande stabilimento produttivo di Miirafiori. Nel complesso industriale, in molti anni di attività, l'auto ha accumulato sull'odometro una percorrenza di soli 40.000 km, prima di essere portata nelle Officine Classiche del dipartimento Heritage di Stellantis.

Qui, visto il perfetto stato di conservazione, gli esperti di auto d'epoca, che ormai da anni si impegnano quotidianamente per riportare allo stato originale le auto più meritevoli della casa, si sono messi all'opera per restaurarla in ogni minimo dettaglio.

Fiat Panda 4x4 Heritage 2001

La carrozzeria, per esempio, anche se conservata in buone condizioni, è stata interamente riverniciata per riottenere la tinta originale con cui al tempo aveva lasciato la fabbrica.

Gli interni, rimasti invece in perfetto stato, sono stati mantenuti nel tessuto originale e oggi possono essere considerati uno degli ultimi esempi di tessuto Fiat dell'epoca arrivato intatto fino ai giorni nostri (nel Perché Comprarla Classic della Fiat Panda 4x4 avevamo parlato proprio delle difficoltà incontrate nel reperire la stoffa originale).

Fiat Panda 4x4 Heritage 2001 Fiat Panda 4x4 Heritage 2001

Di nuovo in vendita

La Fiat Panda 4x4 Heritage del 2001, come la maggior parte delle auto d'epoca restaurate dagli esperti dell'azienda, è già in vendita sul sito dedicato. Il prezzo? Non è stato ufficialmente divulgato dalla casa e, proprio come per le altre auto, per saperne di più bisogna inviare una mail specifica all'azienda all'indirizzo heritage@stellantis.com.