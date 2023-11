Quest'anno l'ex fabbrica del Lingotto compie 100 anni, gli stessi della Disney. Il 22 maggio del 1923 il re d'Italia, Vittorio Emanuele III, inaugurò, insieme al senatore Giovanni Agnelli, la gigantesca fabbrica a Torino (150.000 metri quadrati), pochi mesi dopo (il 16 ottobre) i fratelli Roy e Walt Disney fondarono lo studio di animazione Disney Brothers Studio. Oggi nella città piemontese la ricorrenza è stata celebrata con la presentazione di cinque Topolino one-off.

La cerimonia si è svolta a Casa 500, al quarto piano della Pinacoteca Agnelli, dove è stata allestita una mostra sulla rampa Nord dell'edificio del Lingotto che i visitatori possono ammirare mentre raggiungono La Pista 500.

Fiat Topolino e Mickey Mouse

Mickey Mouse compie quest'anno 95 anni e insieme alla Fiat Topolino ripercorre la sua storia, dall'origine ai giorni nostri. L'obiettivo dei due team di designer che hanno lavorato insieme per creare queste cinque auto è stato quello di lasciare il segno.

Fiat Topolino Disney by Cavazzano

Quattro esemplari riflettono i temi historical, modern, abstract e street, mentre una è stata disegnata grazie a una collaborazione speciale con l'artista Disney Cavazzano.

L'ispirazione historical richiama il pionieristico cortometraggio Disney intitolato "Steamboat Willie", opera immortale che fa ormai parte del MoMA di New York. La Topolino modern ha sopra le iniziali di Mickey Mouse e vuole trasmettere l'energia colorata ed ottimista dell'auto italiana e del personaggio americano. La livrea abstract omaggia la creatività Disney con un forte impatto visivo e la Topolino street mostra lo spirito urbano di Topolino.

Fiat Topolino historical Fiat Topolino modern Fiat Topolino abstract Fiat Topolino street

Due storie intrecciate tra loro

Oliver Francois, CEO di FIAT e CMO Global di Stellantis, ha commentato: "Oggi sono orgoglioso di presentare il nostro tributo a Disney: cinque Topolino molto speciali e uniche, ispirate all'iconico personaggio Disney che ha dato il nome alla nostra Topolino negli anni Trenta. Abbiamo in comune molto più di un nome: il DNA, l'autenticità, ed entrambi condividiamo l'importanza di portare alle persone semplicità, calore e gioia.".

Daniel Frigo, Country Manager The Walt Disney Company Italy & Turkey and Head of Studio Italy, ha detto: “Per noi è davvero un onore essere parte della cultura e dell’incredibile creatività italiana. Questo amore per l’Italia ci ha ispirati ad instaurare un rapporto basato sul rispetto e la fiducia sia con gli italiani che con Fiat".